Concrètement, Teams commencera par bloquer automatiquement les messages contenant certains types de fichiers jugés à risque. Microsoft cite notamment des exécutables ou des scripts spécifiques, régulièrement utilisés par les attaquants pour diffuser des logiciels malveillants sur les réseaux d’entreprise.

En parallèle, les liens partagés dans les conversations et les canaux feront l’objet d’une analyse en temps réel systématique. Si une URL est associée à un site de phishing ou à un domaine jugé suspect, un avertissement explicite s’affichera avant toute interaction.

Microsoft prévoit enfin une option de signalement des faux positifs pour limiter les blocages abusifs. En cas de fichier ou de lien légitime bloqué par erreur, il sera possible de le signaler directement dans Teams, afin d’améliorer progressivement la fiabilité du système de détection et d’éviter les écueils récurrents qui finissent par dégrader l’expérience utilisateur.