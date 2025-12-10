Sur sa feuille de route, l'éditeur de Redmond explique que la fonctionnalité "Report a Suspicious Call" (Signaler un appel suspect) apparaîtra dans l'interface du logiciel Teams. Un utilisateur peut signaler un appel anormal depuis son historique ou pendant la communication. Le rapport contient des métadonnées techniques sur l'appel. Celles-ci incluent le numéro de l'appelant, les informations d'horodatage, la durée, et d'autres données pouvant potentiellement aider les équipes de sécurité de Microsoft à comprendre la nature de la menace.

Le déploiement commence par une version ciblée avant une disponibilité générale. Toutes les plateformes Teams sont concernées : Android, iOS, Windows, Mac et Linux. Le traitement des signalements se fera en temps réel pour repérer les schémas d'attaque émergents.

Les données fournies par les utilisateurs aideront à affiner les algorithmes de détection et à bloquer les sources malveillantes avant qu'elles n'atteignent d'autres organisations. Cette approche complète les protections automatiques existantes.