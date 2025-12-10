Microsoft planche actuellement sur une fonctionnalité de signalement d'appels malveillants directement dans Teams. Cette nouveauté, prévue en février 2026, permettra à chaque utilisateur de signaler un appel suspect directement depuis l'application.
Le spam téléphonique ne touche pas uniquement les opérateurs traditionnels. Les appels non sollicités et le phishing s'orientent de plus en plus vers les plateformes de VoIP, qu'elles soient utilisées dans un contexte personnel ou professionnel. Microsoft aiguise ses armes et donnera prochainement une nouvelle option à l'internaute.
Offre partenaire
Protection avancée des e-mails, des calendriers, des mots de passe, du réseau… de votre entreprise grâce à la suite d'applications professionnelles sécurisées.
Offre partenaire
Des signalements en temps réel
Sur sa feuille de route, l'éditeur de Redmond explique que la fonctionnalité "Report a Suspicious Call" (Signaler un appel suspect) apparaîtra dans l'interface du logiciel Teams. Un utilisateur peut signaler un appel anormal depuis son historique ou pendant la communication. Le rapport contient des métadonnées techniques sur l'appel. Celles-ci incluent le numéro de l'appelant, les informations d'horodatage, la durée, et d'autres données pouvant potentiellement aider les équipes de sécurité de Microsoft à comprendre la nature de la menace.
Le déploiement commence par une version ciblée avant une disponibilité générale. Toutes les plateformes Teams sont concernées : Android, iOS, Windows, Mac et Linux. Le traitement des signalements se fera en temps réel pour repérer les schémas d'attaque émergents.
Les données fournies par les utilisateurs aideront à affiner les algorithmes de détection et à bloquer les sources malveillantes avant qu'elles n'atteignent d'autres organisations. Cette approche complète les protections automatiques existantes.
Microsoft Teams dispose déjà de plusieurs protections automatiques pour sécuriser les communications. L'application analyse les URL partagées dans les messages et alerte les utilisateurs en cas de lien suspect, tandis que les fichiers potentiellement dangereux sont bloqués avant leur téléchargement. Le chiffrement de bout en bout permet de sécuriser les appels en limitant l'accès au contenu aux seuls participants. De leur côté, des filtres anti-phishing examinent automatiquement les messages sans intervention de l'utilisateur, complétés par une analyse systématique du contenu pour identifier les menaces.
Cependant, ces protections détectent surtout ce qu'elles reconnaissent selon des motifs connus. Le nouveau bouton "Report a Suspicious Call" ajoutera une dimension humaine en permettant aux utilisateurs de signaler les appels qui leur semblent anormaux, pour affiner davantage les algorithmes automatiques avec des données plus précises : le contexte de l'appel, le comportement de l'interlocuteur, ou les détails qui suscitent la méfiance.
- Qualité des appels, audio comme vidéo
- Fonctions de messagerie
- Version gratuite assez généreuse