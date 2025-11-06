Dans le détail, ces failles n’exploitent ni le chiffrement de la messagerie, ni une quelconque élévation de privilèges, mais tirent parti de la façon dont Teams construit et affiche les éléments d’interface. Concrètement, les équipes de Check Point ont pu démontrer qu’un identifiant associé à un message pouvait être réutilisé ou réaffecté de manière à modifier un contenu déjà envoyé sans déclencher la balise « édité ». En bref, le texte affiché semblait être l’original alors qu’il avait été réécrit.

En parallèle certains champs utilisés pour générer les notifications peuvent être altérés avant affichage. Ces métadonnées, produites côté serveur puis transmises au client Teams pour afficher l’alerte (nom visible, aperçu du texte, informations sur l’expéditeur), peuvent être manipulées pour que la notification semble émaner d’un dirigeant ou d’un service interne de l’entreprise infiltrée.

Enfin, les deux dernières failles portent sur l’identité affichée dans l’interface. Dans les conversations privées comme dans les appels audio et vidéo, l’attaquant pourrait modifier à la volée le nom affiché de l’interlocuteur pour, là encore, se faire passer pour un collègue.