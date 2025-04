Au tout début de ce mois, Microsoft a annoncé sur son centre d'infirmations 365 que les utilisateurs de Teams devront maintenir leur application à jour pour continuer à y accéder. À partir du 11 avril, toute version vieille de plus de trois mois sera bloquée. En clair, l’application deviendra inutilisable jusqu’à ce qu’une mise à jour soit effectuée. Cette règle concerne les appareils Windows, Mac et les environnements virtuels (VDI), avec des dates spécifiques pour chaque type d’appareil : le blocage commencera le 11 avril pour Windows, le 6 mai pour les environnements virtuels, et le 15 mai pour Mac.

L'entreprise explique que maintenir Teams à jour est essentiel pour protéger les appareils contre les failles potentielles et assurer leur conformité. « La sécurité est notre priorité absolue », peut-on lire dans les communications officielles. Ces mises à jour permettent également d’intégrer des correctifs techniques et d’améliorer la performance du logiciel et de bétonner la protection contre les cyberattaques.

Pour éviter ces blocages, Microsoft recommande aux administrateurs informatiques de vérifier que l’application est configurée correctement. Par défaut, Teams télécharge automatiquement ses mises à jour lorsque l’utilisateur ne l’utilise pas activement. Mais certaines configurations peuvent empêcher ce processus automatique. Par exemple, une installation dans un dossier non standard ou des paramètres réseau spécifiques peuvent bloquer le téléchargement des nouvelles versions.

Les entreprises qui utilisent Teams dans des environnements complexes doivent également vérifier leurs paramètres système avant la date limite. Un logiciel obsolète peut entraîner des interruptions dans le travail quotidien et exposer les utilisateurs à des risques importants.