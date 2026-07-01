Microsoft retire directement l’ancienne vérification CAPTCHA qui protégeait jusqu’ici les salons de réunion contre les intrusions automatisées, et la remplace par ce nouveau système de détection. Or, le test CAPTCHA est depuis plusieurs mois une cible privilégiée des attaquants. Clubic a rapporté en février une campagne de phishing qui imitait les pages de connexion de Teams, Zoom et Google Meet, conçue pour piéger des collaborateurs pressés de rejoindre une réunion. Les attaquants poussaient alors leurs victimes à télécharger une fausse mise à jour, un outil de contrôle à distance dissimulé. D’autres pirates détournent directement le principe du CAPTCHA. Ils incitent les internautes à copier une commande malveillante dans la fenêtre Exécuter de Windows, une technique que Clubic a analysée sous le nom de ClickFix. En croisant des signaux comportementaux plutôt qu’un test cliquable, Microsoft retire aux attaquants un levier qu’ils exploitaient depuis plusieurs mois.

Microsoft ajoute cette protection anti-bot à une série de mesures déployées dans Teams depuis le début de l’année. Depuis janvier, les utilisateurs reçoivent une alerte quand un appelant externe usurpe l’identité d’une organisation de confiance. En mars, ils ont pu signaler un appel suspect comme tentative d’hameçonnage directement depuis l’application. En avril, Microsoft a averti que des attaquants imitaient des équipes de support informatique afin d’obtenir un accès distant aux postes de travail, une méthode déjà repérée quand des hackers russes ont détourné Teams à des fins d’espionnage. Dès décembre, les administrateurs pourront aussi bloquer des utilisateurs externes indésirables depuis le portail Defender.