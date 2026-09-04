Depuis cette prise en main, l’attaquant lance, par une commande PowerShell, l’installation silencieuse d’un paquet MSI hébergé sur un espace de stockage cloud à son nom. Ce paquet contient la version officielle et portable de Node.js, l’environnement d’exécution JavaScript, que l'attaquant extrait ensuite dans un dossier du profil utilisateur. Sous un raccourci « EdgeUpdate », inscrit dans le dossier de démarrage de Windows ou dans le registre, l'attaquant fait démarrer ce code pour imiter les processus habituels de mise à jour de Microsoft Edge.

Avec ce code, l'attaquant maintient un contact HTTPS avec un serveur distant, selon un rythme d’interrogation volontairement irrégulier, et envoie des instructions écrites en JavaScript. Les analystes de Microsoft ont observé, à partir de ce point d’ancrage, une cartographie du domaine Windows par les protocoles ADSI et WMI, puis des requêtes vers l’annuaire Active Directory.

Par la commande rundll32, l'attaquant charge aussi des bibliothèques DLL, avant de rebondir, via le protocole d’administration à distance WinRM, vers les contrôleurs de domaine et les autorités de certification de l'’entreprise.

Microsoft a écrit, dans son billet, que ce mode opératoire « donne à un opérateur externe un accès interactif et authentifié à l'infrastructure interne ». Selon l’entreprise, à la différence du hameçonnage ordinaire, souvent limité au vol d'un mot de passe, un opérateur humain intervient ici à chaque étape, clavier en main.

