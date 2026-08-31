Si vous formez vos salariés à la cybersécurité, vous faites partie de la moitié des TPE/PME qui ne le fait pas encore, faute de temps et de budget. Cybermalveillance.gouv.fr, l’ANSSI et MesServicesCyber publient pourtant des outils gratuits, modulaires, utilisables sans prestataire ni inscription. Encore faut-il savoir lesquels choisir et comment les intégrer à votre quotidien.
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SensCyber, le kit Cybermalveillance.gouv.fr et MonAideCyber, trois outils publics gratuits disponibles sans inscription
En mars 2024, Cybermalveillance.gouv.fr a ouvert SensCyber aux salariés des TPE-PME et au grand public. Trois modules de 25 à 45 minutes chacun, sans prérequis, en courtes vidéos et quiz interactifs. Le premier explique comment fonctionnent les cyberattaques. Quels gestes adopter au quotidien ? Le deuxième module y répond, tandis que le troisième aide vos salariés à transmettre ces réflexes à leurs collègues. À l’issue des trois, chaque salarié télécharge une attestation de suivi, utile si un client ou un assureur vous demande de justifier votre démarche de sensibilisation.
Depuis le printemps 2025, la plateforme MesServicesCyber de l’ANSSI rassemble ces ressources dans un catalogue gratuit en ligne, de la sensibilisation à la réaction aux incidents. MonAideCyber, intégré à cette plateforme, vous met en relation avec un aidant cyber bénévole, formé par l’ANSSI, pour un diagnostic de 1h30 dans vos locaux ou en visioconférence. À l'issue de cette session, vous recevez six recommandations personnalisées sous forme de PDF.L’ANSSI met par ailleurs à disposition un test de maturité cyber gratuit et anonyme, complété en cinq minutes. Un bon point de départ avant de solliciter un aidant. En 2025, 44 % des TPE-PME se déclaraient fortement exposées aux cyberattaques, contre 38 % en 2024. Davantage de dirigeants prennent conscience du risque, mais pas forcément leurs équipes.
Quatre façons d’organiser la sensibilisation sans mobiliser de budget ni d’expert
L’an dernier, seules 4 % des TPE disposaient d’un salarié dédié à l’informatique. Pour une structure sans informaticien, le choix du format compte plus que la qualification du formateur. En glissant vingt minutes dans une réunion déjà planifiée, vous obtenez des résultats plus durables qu’avec une journée de formation annuelle que personne ne retient
Cybermalveillance.gouv.fr a construit SensCyber sur ce principe, avec des modules courts suivis à son rythme, sans obligation de les enchaîner en une seule séance.D’où vient l’erreur la plus fréquente chez vos salariés ? SensCyber en relève deux récurrents, le clic imprudent sur un lien et la gestion laxiste des mots de passe. Pour travailler sur le phishing sans rien dépenser, organisez vous-même un test interne. Envoyez à vos salariés un faux mail d’hameçonnage, par exemple un lien vers un article reformulé en alerte urgente, puis observez qui clique. Dès qu’un collaborateur tombe dans le piège, expliquez-lui immédiatement comment l’attaque a fonctionné. Cet échange de deux minutes est bien plus efficace qu'un diaporama préventif d’une heure.
Enfin, pour les mots de passe, 52 % des PME qui forment leurs salariés utilisent déjà un gestionnaire de mots de passe, et 46 % proposent des sessions régulières. Déployées ensemble, ces deux pratiques produisent de meilleurs résultats qu’adoptées séparément. Notre comparatif des gestionnaires de mots de passe recense plusieurs options gratuites, à utiliser avec le mémo correspondant du kit de sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr.
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