En mars 2024, Cybermalveillance.gouv.fr a ouvert SensCyber aux salariés des TPE-PME et au grand public. Trois modules de 25 à 45 minutes chacun, sans prérequis, en courtes vidéos et quiz interactifs. Le premier explique comment fonctionnent les cyberattaques. Quels gestes adopter au quotidien ? Le deuxième module y répond, tandis que le troisième aide vos salariés à transmettre ces réflexes à leurs collègues. À l’issue des trois, chaque salarié télécharge une attestation de suivi, utile si un client ou un assureur vous demande de justifier votre démarche de sensibilisation.

Le kit de sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr propose neuf thématiques et six formats. Distribué sous licence libre, ce kit vous autorise à le reproduire, le modifier et l’intégrer à vos propres initiatives internes. Vous pouvez imprimer une affiche pour la salle de pause ou projeter une vidéo de cinq minutes lors d’une réunion d’équipe. Aucun prestataire nécessaire.

Depuis le printemps 2025, la plateforme MesServicesCyber de l’ANSSI rassemble ces ressources dans un catalogue gratuit en ligne, de la sensibilisation à la réaction aux incidents. MonAideCyber, intégré à cette plateforme, vous met en relation avec un aidant cyber bénévole, formé par l’ANSSI, pour un diagnostic de 1h30 dans vos locaux ou en visioconférence. À l'issue de cette session, vous recevez six recommandations personnalisées sous forme de PDF.L’ANSSI met par ailleurs à disposition un test de maturité cyber gratuit et anonyme, complété en cinq minutes. Un bon point de départ avant de solliciter un aidant. En 2025, 44 % des TPE-PME se déclaraient fortement exposées aux cyberattaques, contre 38 % en 2024. Davantage de dirigeants prennent conscience du risque, mais pas forcément leurs équipes.