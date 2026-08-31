Si vous formez vos salariés à la cybersécurité, vous faites partie de la moitié des TPE/PME qui ne le fait pas encore, faute de temps et de budget. Cybermalveillance.gouv.fr, l’ANSSI et MesServicesCyber publient pourtant des outils gratuits, modulaires, utilisables sans prestataire ni inscription. Encore faut-il savoir lesquels choisir et comment les intégrer à votre quotidien.

Pour une structure sans informaticien, le choix du format compte plus que la qualification du formateur - ©PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock
Pour une structure sans informaticien, le choix du format compte plus que la qualification du formateur - ©PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock
Dans 80 % des cyberattaques contre les TPE-PME, c’est le salarié, en cliquant simplement sur un lien frauduleux, ou en ouvrant une pièce jointe piégée. En 2025, sur les entreprises qui ont subi une attaque, 55 % avaient été infiltrées par un lien de phishing, selon le CESIN. Un simple et unique clic et les attaquants sont entrés. La moitié de vos salariés ne suit pourtant pas régulièrement de formation en cybersécurité, selon le baromètre Cybermalveillance.gouv.fr 2025. Le budget cybersécurité ne dépasse pas 2 000 euros par an pour les trois quarts des TPE-PME françaises. Des outils publics et gratuits existent pourtant, sans prérequis techniques.
Bitdefender

La solution tout-en-un pour protéger votre entreprise

Votre petite entreprise a de grandes ambitions. Protégez-là contre les pirates. Et développez sereinement votre activité !

Sponsorisé
Economisez 30% en ce moment

SensCyber, le kit Cybermalveillance.gouv.fr et MonAideCyber, trois outils publics gratuits disponibles sans inscription

En mars 2024, Cybermalveillance.gouv.fr a ouvert SensCyber aux salariés des TPE-PME et au grand public. Trois modules de 25 à 45 minutes chacun, sans prérequis, en courtes vidéos et quiz interactifs. Le premier explique comment fonctionnent les cyberattaques. Quels gestes adopter au quotidien ? Le deuxième module y répond, tandis que le troisième aide vos salariés à transmettre ces réflexes à leurs collègues. À l’issue des trois, chaque salarié télécharge une attestation de suivi, utile si un client ou un assureur vous demande de justifier votre démarche de sensibilisation.

Le kit de sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr propose neuf thématiques et six formats. Distribué sous licence libre, ce kit vous autorise à le reproduire, le modifier et l’intégrer à vos propres initiatives internes. Vous pouvez imprimer une affiche pour la salle de pause ou projeter une vidéo de cinq minutes lors d’une réunion d’équipe. Aucun prestataire nécessaire.

Depuis le printemps 2025, la plateforme MesServicesCyber de l’ANSSI rassemble ces ressources dans un catalogue gratuit en ligne, de la sensibilisation à la réaction aux incidents. MonAideCyber, intégré à cette plateforme, vous met en relation avec un aidant cyber bénévole, formé par l’ANSSI, pour un diagnostic de 1h30 dans vos locaux ou en visioconférence. À l'issue de cette session, vous recevez six recommandations personnalisées sous forme de PDF.L’ANSSI met par ailleurs à disposition un test de maturité cyber gratuit et anonyme, complété en cinq minutes. Un bon point de départ avant de solliciter un aidant. En 2025, 44 % des TPE-PME se déclaraient fortement exposées aux cyberattaques, contre 38 % en 2024. Davantage de dirigeants prennent conscience du risque, mais pas forcément leurs équipes.

Quatre façons d’organiser la sensibilisation sans mobiliser de budget ni d’expert

L’an dernier, seules 4 % des TPE disposaient d’un salarié dédié à l’informatique. Pour une structure sans informaticien, le choix du format compte plus que la qualification du formateur. En glissant vingt minutes dans une réunion déjà planifiée, vous obtenez des résultats plus durables qu’avec une journée de formation annuelle que personne ne retient

Cybermalveillance.gouv.fr a construit SensCyber sur ce principe, avec des modules courts suivis à son rythme, sans obligation de les enchaîner en une seule séance.D’où vient l’erreur la plus fréquente chez vos salariés ? SensCyber en relève deux récurrents, le clic imprudent sur un lien et la gestion laxiste des mots de passe. Pour travailler sur le phishing sans rien dépenser, organisez vous-même un test interne. Envoyez à vos salariés un faux mail d’hameçonnage, par exemple un lien vers un article reformulé en alerte urgente, puis observez qui clique. Dès qu’un collaborateur tombe dans le piège, expliquez-lui immédiatement comment l’attaque a fonctionné. Cet échange de deux minutes est bien plus efficace qu'un diaporama préventif d’une heure.

Enfin, pour les mots de passe, 52 % des PME qui forment leurs salariés utilisent déjà un gestionnaire de mots de passe, et 46 % proposent des sessions régulières. Déployées ensemble, ces deux pratiques produisent de meilleurs résultats qu’adoptées séparément. Notre comparatif des gestionnaires de mots de passe recense plusieurs options gratuites, à utiliser avec le mémo correspondant du kit de sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr.

Pour travailler sur le phishing sans rien dépenser, organisez vous-même un test interne - ©janews /Shutterstock

Un référent interne et les outils de l’ANSSI pour anticiper l’après-incident

6 TPE-PME sur 10 ont engagé des actions de sensibilisation, mais les plus avancées sont les structures de plus de 10 salariés. En dessous de ce seuil, il faut désigner quelqu’un, même sans compétence technique, pour tenir ce rôle. Ce référent centralise les questions, diffuse les ressources du kit et signale les incidents. Pas besoin d’une formation spécialisée pour occuper ce poste.
En 2025, 16 % des TPE-PME françaises ont déclaré au moins un incident informatique dans les douze derniers mois. Dans la plupart de ces cas, personne en interne ne savait à qui s’adresser dans les premières minutes. Affichez le nom de ce référent en salle de réunion.
L’ANSSI a fermé SecNumacadémie fin février dans le cadre d’une refonte, et une nouvelle version est attendue dans le courant de l’année. Dans l’intervalle, les contenus au format SCORM sont téléchargeables pour les entreprises qui disposent d'un système de gestion d’apprentissage. Sur le site de l’ANSSI, vous trouvez des guides sur l’hygiène informatique et l’authentification multifacteur, utilisables en attendant la nouvelle version.
15 % des TPE-PME prévoient d’augmenter leur budget cybersécurité, soit 5 points de plus qu’en 2024. Mais les trois quarts d’entre elles n’y consacrent toujours pas plus de 2 000 euros. Le budget compte moins que la régularité.
En 2025, un incident sur deux déclaré par les entreprises françaises relève d'un piratage, selon la CNIL. La plupart de ces intrusions ne visaient que des infrastructures simples.