39% des PME déclarent avoir subi un cyberincident causé par une erreur humaine. D'après ce rapport, seulement 27% se sentent "complètement confiantes" que leurs employés sauraient reconnaître une tentative de phishing, c'est-à-dire un faux email ou message conçu pour piéger quelqu'un et lui soutirer ses identifiants. Il faut dire qu'avec l'IA et le typosquatting, il devient de plus en plus difficile de discerner un faux message.

Le rapport met aussi en évidence un comportement risqué très répandu : même parmi les PME équipées d'un gestionnaire de mots de passe, beaucoup continuent de partager des identifiants par email (29%), via des documents partagés (28%) ou des applications de messagerie (23%). Ce sont des canaux sans protection particulière, qui exposent des accès sensibles à qui sait les intercepter.

Les données vont toutes dans le même sens : plutôt que d'ajouter des couches de formation, il faut concevoir des systèmes qui rendent la sécurité plus naturelle à adopter au quotidien. Rendre l'authentification multifacteur obligatoire plutôt qu'optionnelle, par exemple, ou simplifier les processus de connexion pour que la bonne pratique devienne aussi le chemin le plus simple. Nous rapportions récemment le cas d'un attaquant ayant compromis une cinquantaine d'entreprises en exploitant des identifiants volés, sur des comptes n'ayant pas activé le MFA.