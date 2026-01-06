Il pirate 50 entreprises : en 2026, l'authentification multifacteur n'est plus une option

Le mode opératoire de Zestix relève davantage de l'opportunisme que du piratage complexe. Tout commence en amont, lorsqu'un employé infecte son ordinateur personnel avec un "infostealer" (comme RedLine ou Lumma). Ce logiciel malveillant aspire alors silencieusement les mots de passe du navigateur et les envoie vers des bases de données massives sur le dark web. C'est à cette étape que Zestix intervient : il n'a pas infecté la machine lui-même, mais il acquiert ces listes d'identifiants (logs) déjà constituées pour y rechercher spécifiquement des accès aux portails d'entreprise comme ShareFile, Nextcloud ou OwnCloud.

Puisque les victimes n'ont pas activé la double authentification, Zestix n'a plus qu'à entrer par la grande porte avec les accès valides qu'il vient d'acheter. Hudson Rock a d'ailleurs noté que certains de ces identifiants dormaient dans ces bases de données depuis des années avant d'être exploités par ce cybercriminel.

Pour les victimes, les conséquences peuvent être lourdes. Pickett & Associates a vu fuir 139 Go de données LiDAR sur les infrastructures électriques américaines. Intecro Robotics, fabricant turc d'équipements de défense, a perdu des plans du drone Akıncı et du chasseur TF-X, des documents pourtant protégés par la réglementation américaine ITAR sur le trafic d'armes. De son côté, Iberia Airlines a perdu 77 Go de données techniques sur ses A320/A321. CRRC MA, constructeur de trains pour le métro de Los Angeles, a exposé des plans complets de signalisation et les coordonnées GPS de ses salles de contrôle.