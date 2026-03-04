D’après Microsoft, l’intrusion démarre de façon assez classique par des mails de phishing jouant sur des usages très ordinaires en entreprise (document à consulter, invitation à une réunion, notification qui appelle une action rapide), renvoyant vers des pages frauduleuses usurpant celles d’éditeurs connus, pour pousser au téléchargement d’un prétendu logiciel nécessaire à l’accès au contenu.

Particularité de ces fichiers, ils sont signés numériquement avec un certificat Extended Validation attribué à TrustConnect Software PTY LTD, ce qui renforce leur légitimité apparente et peut réduire la méfiance au moment de l’exécution.

Une fois lancés, ces programmes déclenchent des commandes PowerShell encodées afin de récupérer et d’installer des outils d’administration à distance. Microsoft cite notamment ScreenConnect, Tactical RMM ou MeshAgent, des logiciels couramment utilisés pour l’administration de parc informatique mais détournés ici pour permettre aux attaquants de prendre la main sur la machine.

Les composants déposés cherchent ensuite à s’ancrer dans le système. Des copies sont placées sous C:\Program Files afin de renforcer l’illusion d’un logiciel installé comme il faut, tandis que des services Windows et des entrées de démarrage sont créés pour assurer la relance automatique de l’accès distant.

Dernier point, les attaquants ne misent pas sur un seul outil. Microsoft indique que plusieurs solutions RMM peuvent être déployées au cours d’une même intrusion, une redondance qui leur permet de conserver l’accès même si l’un des logiciels est détecté et supprimé.