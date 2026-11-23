Le 17 novembre, Harvey Jones écartait publiquement l’idée de réembaucher Jensen Huang. Le 23 novembre, le conseil d’administration qu’il préside vote à l’unanimité pour rendre au cofondateur de NVIDIA ses fonctions de président et de directeur général ainsi que son siège d’administrateur. La décision prend effet immédiatement. Colette Kress, qui assurait l’intérim, reste directrice financière.

Le groupe avait annoncé le départ de Huang le 12 novembre, après des révélations sur sa vie privée et des soupçons d’opération de renseignement étrangère le visant. Donald Trump s’était prononcé en faveur de son retour. Le conseil dit avoir recueilli l’avis de hauts responsables américains avant de conclure que cette réintégration ne présentait pas de risque pour la sécurité nationale.