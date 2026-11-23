Onze jours après l’annonce de sa démission, Jensen Huang reprend la direction de NVIDIA. De Steve Jobs à Sam Altman, six autres fondateurs ont retrouvé les commandes de leur entreprise.
Le 17 novembre, Harvey Jones écartait publiquement l’idée de réembaucher Jensen Huang. Le 23 novembre, le conseil d’administration qu’il préside vote à l’unanimité pour rendre au cofondateur de NVIDIA ses fonctions de président et de directeur général ainsi que son siège d’administrateur. La décision prend effet immédiatement. Colette Kress, qui assurait l’intérim, reste directrice financière.
Le groupe avait annoncé le départ de Huang le 12 novembre, après des révélations sur sa vie privée et des soupçons d’opération de renseignement étrangère le visant. Donald Trump s’était prononcé en faveur de son retour. Le conseil dit avoir recueilli l’avis de hauts responsables américains avant de conclure que cette réintégration ne présentait pas de risque pour la sécurité nationale.
1# Chez OpenAI, les salariés réclament le retour de Sam Altman
Le vendredi 17 novembre 2023, le conseil d’administration d’OpenAI limoge Sam Altman. Il lui reproche d’avoir manqué de franchise dans leurs échanges. Microsoft propose alors à Altman et à Greg Brockman de prendre la tête d’une équipe de recherche en IA. Plus de 700 salariés menacent de démissionner si les administrateurs restent en place et si les deux cofondateurs ne reviennent pas.
OpenAI annonce un accord de principe dans la soirée du 21 novembre, en Californie. Le retour d’Altman est officialisé le 29, avec un conseil remanié que préside Bret Taylor, l’ancien codirecteur général de Salesforce.
2# Steve Jobs revient chez Apple avec NeXT
En 1985, Steve Jobs perd ses responsabilités opérationnelles au terme d’un bras de fer avec John Sculley, qu’il avait lui-même recruté. Il quitte Apple, fonde NeXT et prend le contrôle de Pixar. À la fin de 1996, Apple cherche un successeur au système d’exploitation du Macintosh. Le groupe annonce le rachat de NeXT pour plus de 400 millions de dollars et fait revenir Jobs comme conseiller de son directeur général, Gil Amelio.
Amelio quitte Apple en juillet 1997. Jobs devient directeur général par intérim en septembre, puis abandonne le titre d’intérimaire en 2000. Le logiciel de NeXT sert de base à Mac OS X. L’iMac relance le Macintosh, puis l’iPod et l’iPhone ouvrent à Apple de nouveaux marchés.
3# Jack Dorsey reprend Twitter tout en dirigeant Square
En 2008, Twitter connaît des pannes répétées et des tensions internes. Jack Dorsey, son premier directeur général, perd son poste et prend la présidence du conseil. Quand Dick Costolo s’en va à son tour en juillet 2015, la croissance du nombre d’utilisateurs s’essouffle. Twitter rappelle son cofondateur pour assurer l’intérim.
Le groupe annonce en octobre que Dorsey gardera la direction de Twitter. Il dirige toujours Square, sa société de paiement mobile. Pour lui permettre de cumuler les deux fonctions, Twitter décide de confier la présidence de son conseil à quelqu’un d’autre.
- Instantané dans l'information
- Messages courts
- Hashtags, tendances, tweet et retweet
4# Michael Dell reprend la main face à HP
Michael Dell avait confié la direction générale à Kevin Rollins en 2004 tout en restant président du conseil d’administration. Il reprend son poste en janvier 2007, après la démission de Rollins. Le fabricant de PC est alors sous pression. HP lui dispute la première place mondiale et une enquête comptable pèse sur le groupe.
Le fondateur entreprend de réduire la dépendance de Dell au marché du PC en développant les services aux entreprises. En 2013, il s’associe au fonds Silver Lake pour racheter le groupe et le retirer de la Bourse, afin de poursuivre sa transformation à l’abri de la pression des marchés.
5# Larry Page retrouve la direction de Google dix ans après avoir passé la main
Larry Page avait codirigé Google jusqu’en 2001, avant de céder la direction générale à Eric Schmidt et de se consacrer aux produits. Il reprend le poste en avril 2011. Schmidt devient président exécutif du conseil et s’occupe surtout des relations avec les partenaires et les pouvoirs publics. À l’époque, Google présente cette répartition comme un moyen de simplifier la direction de l’entreprise et d’accélérer les décisions.
Quatre ans plus tard, le groupe crée la holding Alphabet. Page en prend la direction et Sundar Pichai lui succède à la tête de Google.
6# Mark Pincus revient chez Zynga en plein virage vers le mobile
Avec FarmVille, Zynga a bâti son succès sur les jeux Facebook. Quand les joueurs passent au smartphone, le studio a du mal à suivre. En 2013, son fondateur Mark Pincus confie la direction à Don Mattrick, ancien responsable de la division Xbox chez Microsoft. Le mobile prend de l’ampleur, mais Zynga perd encore 226 millions de dollars en 2014.
Mattrick démissionne en avril 2015. Pincus reprend son poste et lance dès le mois suivant un plan d’économies. Il passe la main en mars 2016 à Frank Gibeau, un ancien d’Electronic Arts, et demeure président exécutif du conseil.
En rappelant Huang, NVIDIA confie de nouveau sa stratégie dans les puces d’IA à celui qui l’a bâtie. Le comité indépendant poursuit son enquête sur les circonstances du départ, alors même que le principal intéressé siège à nouveau au conseil. Un come-back retentissant.