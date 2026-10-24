Si vous utilisez les LLM via leurs API ou sur des plateformes de test comme Google AI Studio ou l'OpenAI Playground, vous pouvez, comme les chercheurs, modifier les instructions d'un chatbot pour qu'il évite de vous enfermer dans une chambre d'écho. Mais ces outils, pensés pour les développeurs, restent hors de portée de l’immense majorité des utilisateurs et pas franchement intuitifs.

Il est toutefois possible de moduler un peu le comportement d'un chatbot en allant fouiller dans ses entrailles. Dans les paramètres de ChatGPT, Claude ou d’autres assistants conversationnels qui le permettent, vous avez accès à une section dédiée aux instructions personnalisées. Vous pouvez y coller une consigne que le modèle lira avant chaque message, par exemple : « Ne cherche jamais à me faire plaisir ni à valider mes idées par pure complaisance. Sois toujours factuel, critique et honnête. Si une idée ou une hypothèse que je propose est fausse ou incohérente, tu me le dis immédiatement sans prendre de gants sans me brosser dans le sens du poil. »

Cette petite astuce reste néanmoins un palliatif imparfait et bien moins efficace. Votre consigne est un texte que le modèle lit en début de conversation, mais la sycophantie, elle, est un comportement gravé dans ses paramètres par le RLHF (« Reinforcement Learning from Human Feedback »), la phase d’entraînement durant laquelle des évaluateurs humains ont systématiquement mieux noté les réponses agréables, entraînant le modèle à les privilégier. Votre instruction demande donc au modèle de contredire son propre conditionnement : il peut le faire ponctuellement, mais sur une conversation longue, le naturel revient au galop, surtout si vous avez tendance à insister ou reformuler votre question.

Les chercheurs de cette étude pointent eux-mêmes la limite de leur correctif ; il a été testé uniquement sur des conversations simulées, ce qui ne prouve pas sa reproductibilité dans le contexte où il serait le plus utile : auprès de patients concernés par des troubles mentaux. Madisetti reste toutefois convaincu de l’utilité de leurs travaux : « Nous pensons que cette étude aidera les fournisseurs d’IA et les développeurs à mieux comprendre comment protéger leurs utilisateurs contre eux-mêmes ». C'est évidemment souhaitable, mais cela suppose que les entreprises concernées considèrent également la sycophantie comme un problème, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elles s'en servent, au contraire, comme moyen de rétention. Quoi de mieux pour fidéliser un utilisateur que de lui proposer un chatbot soumis, qui se comporte comme un véritable paillasson ?