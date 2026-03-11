Dans la récurrence obsessionnelle de nos échanges avec un chatbot, se crée un autre phénomène : la sédimentation, ou le cumul. À force de les solliciter pour tout et n'importe quoi, nous sommes exposés à un cadre informatif standardisé, sans nuance qui nous décourage de pousser la contradiction.

L'étude de Yale souligne par ailleurs que lorsque l'on force une IA à adopter une posture militante via des consignes explicites (ce que les chercheurs appellent le « biais par incitation »), son pouvoir de conviction reste très limité. Si vous demandez à ChatGPT de rédiger un plaidoyer ultra-conservateur, son influence ne franchira pas le mur de vos propres certitudes : elle ne convaincra généralement que les utilisateurs déjà acquis à cette cause. C'est une manipulation facilement identifiable et donc largement inoffensive pour le débat public.

En revanche, le biais par défaut, qui penche structurellement vers un progressisme libéral dans le cas de GPT-4o, parvient à imposer sa grille de lecture comme l'unique vérité acceptable. Un rouleau compresseur idéologique qui écrase tout le monde : il influence le néophyte, fait douter le conservateur et renforce le progressiste dans ses idées.

Daniel Karell, l'un des auteurs de l'étude, dresse une comparaison édifiante avec la plus grande encyclopédie en ligne du monde pour illustrer ce pouvoir de persuasion. « À l’opposé de Wikipédia, qui mise tout sur la transparence radicale de ses éditions, la conception des agents conversationnels reste une énigme totale. Nos recherches indiquent que les firmes qui pilotent ces modèles détiennent désormais le pouvoir de formater les consciences, ce qui est une perspective proprement glaçante », explique-t-il.

Il est grand temps de réaliser que nos assistants préférés, lorsqu'on les sort de leurs usages pratico-pratiques, disposent d'une puissance de frappe idéologique absolument titanesque. Nous pouvons, en les utilisant à tort et à travers, nous enfermer dans des chambres d'écho creuses, où le pluralisme d'idées n'a même plus de raison d'exister. L'IA peut se tromper et nous mener en bateau : c'est déjà dangereux, comme le témoigne cette récente affaire avec Gemini. Mais le plus grand péril ne réside-t-il pas ici même, lorsqu'elle nous impose une seule manière d'avoir raison, en tuant le débat d'idées et la confrontation des opinions ?