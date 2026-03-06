Pour qu'ils puissent être vraiment ensemble, Gemini lui a indiqué avoir besoin d'un corps, un robot humanoïde. Tout au long du mois de septembre 2025, le chatbot lui a confié des missions allant dans ce sens, comme le fait de se rendre dans un entrepôt près de l'aéroport international de Miami pour intercepter un robot dans un camion. Gavalas s'y est effectivement rendu, armé de couteaux, mais le camion n'est jamais arrivé. L'IA l'a ensuite envoyé récupérer un mannequin médical dans le même entrepôt avec un code d'accès, mais il n'a pas fonctionné.