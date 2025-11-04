Il faut dire que Gemma n'a pas été, au départ, conçue pour le grand public mais pour la recherche et la création de prototypes. Permettre à ce modèle de répondre aux questions des utilisateurs n'était pas sans risque, car la vérification des faits n'a jamais fait partie de ses fonctionnalités. Des hallucinations étaient donc à prévoir, mais la gravité des faits dépasse ici largement ce qui aurait pu être anticipé.