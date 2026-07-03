À la surprise générale, Meta a lancé une nouvelle application mobile. Nommée Pocket, elle utilise l’IA pour créer… des mini-jeux.
Comme nombre de ses concurrents, Meta ne peut plus se passer d’intelligence artificielle, que ce soit dans ses réseaux sociaux ou ses lunettes connectées. La firme de Mark Zuckerberg a cependant un peu de mal à s’imposer dans le domaine, et ce, même aux yeux de ses propres employés. Qu’à cela ne tienne, Meta persévère en lançant cette semaine une mystérieuse nouvelle application mobile.
Meta lance Pocket, son appli de création de jeux IA
En général, l’équipe de Meta a l’habitude de soigner ses lancements. Mais cette fois-ci, silence radio : elle a, le 29 juin dernier, mis en ligne une nouvelle application sans rien dire à personne. Proposé en version iOS et Android, Pocket est un outil de vibe-coding destiné aux utilisateurs créatifs : il permet notamment de générer des mini-jeux avec l’IA.
C’est au développeur Alessandro Paluzzi que l’on doit cette découverte : il a relayé sa trouvaille sur la plateforme X, captures d’écran à l’appui. L’analyse du shortcode de l’app a notamment permis de comprendre l’origine de cette nouveauté : ce dernier contient, en effet, une référence à Gizmo, une start-up IA acquise par Meta en mars dernier.
Un déploiement, pour l'heure, très limité
La société de Mark Zuckerberg a, en effet, intégré dans ses Superintelligence Labs l’équipe de Gizmo, qui a fait ses preuves dans le domaine du vibe-coding. L’outil affichait déjà de solides métriques avec plus de 635 000 téléchargements et une note de 98 % selon le cabinet AppFigures.
Pocket marche définitivement dans les pas de Gizmo : l’appli est présentée comme une plateforme créative faite pour concevoir des expériences ludiques en rédigeant des prompts et la fiche technique de l’app fait maintes fois référence aux « gizmos ». On trouve aussi une section dans laquelle il est possible de consulter les créations d’autres utilisateurs. Impossible d’en savoir plus car la firme Meta s’est révélé plutôt taiseuse : interrogée par TechCrunch, elle n'a pas encore commenté ce lancement.
Toujours est-il que, pour l’instant, Pocket reste encore bien mystérieuse : Meta a expliqué dans ses pages d’aide que l’application n’était pas encore déployée partout et même aux États-Unis, il n’est pas vraiment possible d’y accéder. Il faudra donc faire preuve de patience pour en savoir plus.