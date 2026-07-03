Comme nombre de ses concurrents, Meta ne peut plus se passer d’intelligence artificielle, que ce soit dans ses réseaux sociaux ou ses lunettes connectées. La firme de Mark Zuckerberg a cependant un peu de mal à s’imposer dans le domaine, et ce, même aux yeux de ses propres employés. Qu’à cela ne tienne, Meta persévère en lançant cette semaine une mystérieuse nouvelle application mobile.