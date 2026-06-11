Concrètement, la fonctionnalité présente la liste des centres d’intérêt que le système a assignés à l’utilisateur : il peut ensuite en supprimer, en ajouter, et corriger ainsi les erreurs d’appréciation de la machine. « Vous pouvez désormais voir les sujets qui vous intéressent selon nous, et les modifier, dans toutes les grandes sections d'Instagram », résume Adam Mosseri, patron d’Instagram, dans une longue publiation sur Threads.