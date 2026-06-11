Instagram va laisser ses utilisateurs dicter à leur algorithme ce qu’ils veulent voir dans leur feed principal. Une fonctionnalité plutôt attrayante mais qui, paradoxalement, peut poser question sur la pertinence de ses recommandations.
Instagram continue de peaufiner sa plateforme. Récemment, la filiale de Meta déployait par exemple la possibilité de réorganiser sa grille de profil par glisser-déposer, une nouveauté qui s’inscrit dans une tendance plus large : rendre aux utilisateurs le contrôle de leur expérience. Elle va désormais plus loin, et mise sur l’intelligence artificielle (IA) pour y parvenir.
Dites à l’IA ce que vous voulez voir sur votre feed
En début d’année, Instagram lançait « Your Algorithm » sur les Reels, puis sur la page Explore, offrant aux utilisateurs un premier aperçu des thématiques que l’IA leur attribuait dans les recommandations. Désormais, l’outil s’étend au feed principal, soit le cœur de l’application.
Concrètement, la fonctionnalité présente la liste des centres d’intérêt que le système a assignés à l’utilisateur : il peut ensuite en supprimer, en ajouter, et corriger ainsi les erreurs d’appréciation de la machine. « Vous pouvez désormais voir les sujets qui vous intéressent selon nous, et les modifier, dans toutes les grandes sections d'Instagram », résume Adam Mosseri, patron d’Instagram, dans une longue publiation sur Threads.
Jusqu’ici, les modèles de recommandation fonctionnaient avec des représentations mathématiques illisibles pour l’humain. Mais les grands modèles de langage (LLM) ont clairement changé la donne, puisqu’ils peuvent analyser des groupes de contenus et les décrire en langage naturel.
Instagram dispose ainsi, selon Mosseri, « d'un moyen de montrer aux gens ce que le système pense qu'ils aiment, et d'un moyen pour eux de dire au système ce qu'ils veulent vraiment ». Et le réseau social travaille déjà sur la prise en charge de demandes portant sur des personnes, des ambiances ou des types de contenus.
Aveu de faiblesse ?
La fonctionnalité a beau être attrayante, elle soulève une question que Meta préférerait sans doute éviter. Si Instagram doit vous demander ce que vous voulez voir, c’est peut-être que son algorithme ne le devine pas assez bien tout seul. Difficile, par exemple, d’imaginer TikTok lancer une telle initiative, la plateforme chinoise ayant bâti toute sa réputation sur la précision de ses recommandations.
À noter, malgré tout, que la fonctionnalité « Your Algorithm » est pour l’instant réservée à ceux qui utilisent l’application en anglais. On ignore encore quand elle sera étendue, d’autant que la réglementation européenne risque de freiner le processus.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter