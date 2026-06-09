Pendant des années, la grille Instagram a fonctionné comme une exposition permanente : chaque photo publiée trouvait sa place dans l'ordre chronologique et ne la quittait plus. Pour les créateurs, marques et petits commerces qui construisent leur profil comme une identité visuelle cohérente (couleurs, thématiques, alternance de formats), c'était une contrainte de fond.

La plateforme avait déjà introduit le format rectangulaire vertical en janvier 2025, recadrant automatiquement les anciennes vignettes carrées. Un changement qui n'avait pas fait l'unanimité, les publications passées se retrouvant affichées différemment de leur format d'origine. Adam Mosseri avait annoncé à la même période la possibilité de réorganiser sa grille. Dix-sept mois plus tard, la fonctionnalité est disponible pour tous les comptes.