La grille de profil Instagram peut enfin être réaménagée à la main. La fonctionnalité, annoncée par Adam Mosseri il y a plus d'un an, sort de sa phase de test et est disponible pour tous les comptes sur iOS et Android.
Pendant des années, la grille Instagram a fonctionné comme une exposition permanente : chaque photo publiée trouvait sa place dans l'ordre chronologique et ne la quittait plus. Pour les créateurs, marques et petits commerces qui construisent leur profil comme une identité visuelle cohérente (couleurs, thématiques, alternance de formats), c'était une contrainte de fond.
La plateforme avait déjà introduit le format rectangulaire vertical en janvier 2025, recadrant automatiquement les anciennes vignettes carrées. Un changement qui n'avait pas fait l'unanimité, les publications passées se retrouvant affichées différemment de leur format d'origine. Adam Mosseri avait annoncé à la même période la possibilité de réorganiser sa grille. Dix-sept mois plus tard, la fonctionnalité est disponible pour tous les comptes.
Un fonctionnement assez intuitif
La fonctionnalité s'appelle « Réorganiser » et est accessible depuis le profil. Il suffit de maintenir le doigt sur un post pour entrer en mode édition, puis de le glisser vers la position souhaitée. La modification s'applique immédiatement à la grille visible sur le profil.
Le déploiement couvre iOS et Android. L'application iPad n'est pas concernée dans cette première phase, selon Meta. Les publications conservent leur date de publication originale : seule leur position dans la grille change. La fonctionnalité n'affecte pas l'ordre d'apparition dans le fil d'actualité des abonnés.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter
Jusqu'ici, la seule façon d'ajuster l'ordre était d'archiver des posts et de les republier, au risque de perdre les statistiques d'engagement associées à chaque publication. Le glisser-déposer supprime ce détour.
Pour les comptes qui avaient subi le recadrage automatique du passage au format vertical en 2025, la fonctionnalité offre aussi une façon de remettre de l'ordre : regrouper les publications dont l'affichage a été le plus altéré, ou les reléguer vers le bas du profil au profit de contenus récents mieux adaptés au format portrait.
La réorganisation reste secondaire pour les comptes qui publient principalement des Reels, pour lesquels la grille photo est déjà moins centrale. Pour les photographes, artistes et marques qui soignent leur feed comme une vitrine, c'est une amélioration concrète, même si elle aurait eu encore plus de sens au moment où le format vertical a été imposé.