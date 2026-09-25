Muse Charm se distingue d’abord par ce qu’il n’est pas. Contrairement aux lunettes Ray-Ban Meta, déjà bien installées avec leur caméra intégrée et leur reconnaissance visuelle, ce boîtier ne dispose d’aucun capteur photo. Impossible donc pour lui d’analyser l’environnement de l’utilisateur ou de décrire ce qu'il voit, une limite assumée qui le cantonne à un rôle purement conversationnel : écouter, parler, afficher un avatar animé et personnalisable.

Zuckerberg a d’ailleurs positionné l’appareil comme un complément aux lunettes plutôt qu’un concurrent, en le présentant comme le moyen le plus rapide de parler à Muse lorsqu’on ne porte justement pas ses lunettes connectées, ou qu'on ne veut tout simplement pas porter de lunettes au quotidien.

De la taille approximative d’un boîtier d’AirPods, l'appareil intègre une connexion 5G et se veut disponible en permanence, glissé dans une poche ou accroché à un trousseau de clés. Meta n’a pour l’instant communiqué ni prix, ni date précise au-delà d'un lancement espéré pour les fêtes de fin d’année en décembre, probablement aux États-Unis dans un premier temps. Signe que le produit reste à un stade précoce, l’entreprise reconnaît elle-même n’avoir assemblé qu’une poignée d’unités à ce jour, le design final restant encore à figer.