Meta a dévoilé Muse Charm, un petit boîtier façon Tamagotchi qui donne accès à son assistant IA Muse sans passer par un smartphone ni des lunettes connectées. Un pari qui arrive après deux échecs retentissants sur ce même segment.
Un porte-clés doté d’un écran de deux pouces, un capteur d’empreinte digitale pour lancer la conversation, et un avatar animé qui incarne l’assistant IA Muse : voilà à quoi ressemble Muse Charm, dévoilé par Mark Zuckerberg en clôture de la conférence Meta Connect 2026. Sur le papier, le concept rappelle immédiatement deux précédents douloureux pour l’industrie, le Humane AI Pin et le Rabbit R1, tous deux entrés dans l’histoire comme des échecs commerciaux retentissants. Reste à savoir si Meta a tiré les bonnes leçons de ces naufrages.
Ni un smartphone de poche, ni des lunettes connectées
Muse Charm se distingue d’abord par ce qu’il n’est pas. Contrairement aux lunettes Ray-Ban Meta, déjà bien installées avec leur caméra intégrée et leur reconnaissance visuelle, ce boîtier ne dispose d’aucun capteur photo. Impossible donc pour lui d’analyser l’environnement de l’utilisateur ou de décrire ce qu'il voit, une limite assumée qui le cantonne à un rôle purement conversationnel : écouter, parler, afficher un avatar animé et personnalisable.
Zuckerberg a d’ailleurs positionné l’appareil comme un complément aux lunettes plutôt qu’un concurrent, en le présentant comme le moyen le plus rapide de parler à Muse lorsqu’on ne porte justement pas ses lunettes connectées, ou qu'on ne veut tout simplement pas porter de lunettes au quotidien.
De la taille approximative d’un boîtier d’AirPods, l'appareil intègre une connexion 5G et se veut disponible en permanence, glissé dans une poche ou accroché à un trousseau de clés. Meta n’a pour l’instant communiqué ni prix, ni date précise au-delà d'un lancement espéré pour les fêtes de fin d’année en décembre, probablement aux États-Unis dans un premier temps. Signe que le produit reste à un stade précoce, l’entreprise reconnaît elle-même n’avoir assemblé qu’une poignée d’unités à ce jour, le design final restant encore à figer.
Deux échecs retentissants en toile de fond
Le précédent le plus cité reste celui du Humane AI Pin. Facturé 699 dollars, accompagné d’un abonnement à 24 dollars par mois, cet accessoire ambitionnait purement et simplement de remplacer le smartphone, avec un projecteur laser affichant les informations dans la paume de la main plutôt qu’un écran classique. L’appareil a été arrêté le 28 février 2025, ses serveurs coupés, après avoir levé 230 millions de dollars pour finalement être racheté par HP pour seulement 116 millions, ayant écoulé moins de 10 000 unités.
Le point commun entre ces deux fiascos tient en une phrase, largement partagée par les analyses du secteur : vouloir remplacer le smartphone plutôt que le compléter. Muse Charm semble justement s’écarter de ce piège. L'appareil ne prétend à aucune autonomie fonctionnelle, ne promet aucune tâche complexe accomplie à la place de l'utilisateur, et s’appuie sur Muse, un assistant déjà lancé et déjà populaire selon Meta, plutôt que de construire une intelligence artificielle maison depuis zéro comme l’avaient fait Humane et Rabbit.
Présenté sans grande cérémonie comme un gadget amusant plutôt qu’une révolution de l’informatique personnelle, ce positionnement modeste pourrait bien être, paradoxalement, l’atout le plus solide de Muse Charm face à ses illustres prédécesseurs.