Avec sa nouvelle collection présentée à Connect, Meta multiplie les façons de porter son assistant. Les Ray-Ban Meta Audio se passent de caméra, les Ray-Ban Meta Gen 3 renouvellent les modèles capables de filmer, et les Meta Glasses élargissent le choix des montures. Les Meta Ray-Ban Display, elles, préparent leur arrivée française avec un écran intégré. Des familles distinctes, dont il vaut mieux comprendre les différences avant de choisir une paire.

Nous avons découvert ces nouveautés lors d’un briefing à Londres, avec des essais de lunettes et plusieurs démonstrations d’IA. Notre préférence ne va pas forcément au modèle qui accumule le plus de fonctions. Les Audio nous ont particulièrement plu, tandis qu’une démo dans la rue a donné un intérêt très concret à Muse, l’agent personnel de Meta.