Dans son message, Alex Himel a également précisé que les équipes de Meta allaient « continuer à déployer des mises à jour de ce type afin de garantir que le voyant de capture puisse alerter de manière fiable les personnes présentes lorsqu’une photo ou une vidéo est enregistrée dans la galerie d’un utilisateur. Seule une infime minorité de personnes tente de contourner ces mesures de protection, et le fait qu’elles doivent en arriver là montre que nos efforts portent leurs fruits. Nous continuerons à améliorer et à faire évoluer notre approche. »