Meta a repéré et corrigé une nouvelle faille dans ses lunettes intelligentes. Mais il reste encore beaucoup à faire pour sécuriser ces appareils.
Les lunettes Meta évoluent régulièrement : si certaines nouveautés, comme un modèle de luxe plaqué or, sont plus que dispensables, d’autres, comme le nouveau socle de recharge lancé en juin dernier, s’avèrent plus utiles. Face à la multiplication des vidéos filmées sans consentement, la firme a décidé de mettre les bouchées doubles sur la sécurité de ces dispositifs. On vous explique.
Meta déploie un correctif pour améliorer ses lunettes intelligentes
Alors que Meta souhaite plus que jamais implémenter la reconnaissance faciale dans ses lunettes, ces dernières suscitent de plus en plus d’inquiétudes au sujet de la vie privée. Pour signaler aux personnes alentour qu’une vidéo est en cours d’enregistrement, la firme a mis en place un voyant lumineux. Malheureusement, des petits malins ont rapidement réussi à contourner cette sécurité en masquant cette lumière. Meta a donc été forcé d'agir : si les lunettes repèrent une tentative de dissimulation pendant l'enregistrement, elles refusent net de filmer.
Hélas, d’autres hackers ont également mis leur grain de sel en masquant la LED avant le lancement de la fonctionnalité. La réaction de Meta ne s’est pas faite attendre : Alex Himel, responsable des objets connectés de la firme, a annoncé sur Threads que désormais, les lunettes couperaient les vidéos dès que le témoin lumineux serait caché, et ce, que ce soit avant ou après le lancement de l'enregistrement.
Dans son message, Alex Himel a également précisé que les équipes de Meta allaient « continuer à déployer des mises à jour de ce type afin de garantir que le voyant de capture puisse alerter de manière fiable les personnes présentes lorsqu’une photo ou une vidéo est enregistrée dans la galerie d’un utilisateur. Seule une infime minorité de personnes tente de contourner ces mesures de protection, et le fait qu’elles doivent en arriver là montre que nos efforts portent leurs fruits. Nous continuerons à améliorer et à faire évoluer notre approche. »
Une campagne marketing qui se veut rassurante
Pour éviter les débordements, Meta a également décidé de sensibiliser ses utilisateurs avec une nouvelle campagne d’affichage, arguant que les lunettes de la marque sont « conçues pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui les portent ». S'il est de bonne volonté, ce message n’empêchera, hélas, personne de se sentir mal à l’aise en remarquant un voyant allumé sur les appareils.
Ces efforts suffiront-ils à améliorer les choses ? Rien n'est moins sûr. En attendant, Meta a encore beaucoup de pain sur la planche et prépare de nombreuses annonces pour le futur événement Meta Connect, prévu pour le 23 et le 24 septembre prochains.
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