Meta a ajouté un mécanisme qui coupe automatiquement la caméra des lunettes si le voyant lumineux présente des signes de falsification, une réponse aux porteurs qui masquaient la diode avec du ruban adhésif, de la peinture, ou carrément une perceuse. Meta a programmé ce dispositif pour comparer en continu la luminosité perçue par un capteur dédié à celle enregistrée par l’objectif. En cas d’écart, le groupe interrompt automatiquement l’enregistrement via ce mécanisme intégré. Des techniciens profitent malgré tout de cette contrainte pour proposer, contre rémunération, le retrait pur et simple du voyant sur des lunettes trafiquées. Meta ne dispose pas encore du recul nécessaire pour mesurer l’effet réel de ce correctif sur ces pratiques.

Le groupe traîne quelques casseroles sur la vie privée. Deux journaux suédois ont révélé, en début d'année, que Meta transmettait des vidéos captées par les Ray-Ban Meta à des annotateurs humains chargés de nourrir les modèles d’intelligence artificielle du groupe, parfois des scènes intimes filmées à l’insu des personnes concernées. Meta a retiré discrètement, en juin, du code lié à un système de reconnaissance faciale repéré dans l’application des lunettes. En France, la CNIL avait de son côté ouvert dès 2024 une enquête sur la conformité des lunettes au RGPD, en particulier sur la diffusion en direct sans consentement des personnes filmées. La CNIL avait en outre infligé, en 2022, une amende de vingt millions d’euros à Clearview AI pour une collecte de visages sans consentement comparable. Aux États-Unis, deux utilisateurs ont également assigné Meta en justice à San Francisco. Ils lui reprochent d’avoir promis des lunettes « conçues pour la vie privée » tout en laissant des sous-traitants visionner des contenus intimes.

Le voyant lumineux passe pourtant inaperçu, même allumé, surtout en extérieur à la lumière du jour.