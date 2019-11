Instagram lance un clone de TikTok, Reels, et le teste au Brésil

© TechCrunch

TikTok n'en finit plus de grimper, ayant dépassé le milliard de téléchargements en début d'année. Et ce succès n'a pas échappé à ses concurrents, à commencer par Google, qui souhaiterait racheter une application similaire De son côté, Facebook semble préférer une autre méthode. Cette semaine, Instagram a en effet dévoilé une nouvelle fonctionnalité, baptisée « Reels », disponible de la même façon que les « Boomerang » et autres « Super-Zoom ». Son principe : partager des clips vidéo d'une durée de 15 secondes, à partir d'un large catalogue de musiques. Et à l'instar de TikTok, il est également possible d'y ajouter des animations, par exemple sous forme de texte ou de vidéos incrustées.Reels semble donc, a minima, s'inspirer de l'application de ByteDance. D'autant qu'Instagram n'en est pas à son coup d'essai : il y a plusieurs années, elle avait proposé une nouvelle fonction, baptisée « Story », qui était une reproduction quasiment identique de celle de Snapchat. Cette dernière avait d'ailleurs vu sa croissance ralentir après cet événement, tandis que les stories représentent aujourd'hui une fonctionnalité incontournable d'Instagram.Mais ici, l'entreprise américaine réfute les accusations d'imitation, estimant que «».L'application de Facebook cherche tout de même à se distinguer - légèrement - de TikTok. Ainsi, si les vidéos peuvent être diffusées en public (comme c'est le cas par défaut sur l'application chinoise), et potentiellement présentées dans la section « Top Reels » de l'onglet « Explorer », il est également possible de ne les partager qu'en message privé. Fin des différences.Cependant, n'espérez pas tout de suite bénéficier de Reels sur votre smartphone. La fonctionnalité n'est pour l'heure disponible qu'au Brésil, certainement en vue de la tester, avant un éventuel déploiement plus étendu. L'entreprise n'a donné aucune information supplémentaire à ce sujet.