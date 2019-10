Google : le géant s'intéresserait à un concurrent de TikTok

© Firework / App Store

Application de partage de courtes vidéos

Loin du poids de TikTok

Source : 9to5Google

La fin de Google+ n'a pas définitivement enterré les ambitions de Google en matière de réseau social. Au contraire, le géant américain pourrait faire son retour sur la scène, en venant concurrencer une des applications les plus populaires.En effet, d'après le Wall Street Journal , Google a approché les dirigeants de la start-up californienne Firework, en vue d'un possible rachat. La question du prix n'aurait pas encore été abordée, mais la jeune entreprise serait valorisée à environ 100 millions de dollars. Par ailleurs, différentes possibilités auraient été évoquées, comprenant «» que celle passant par une acquisition.Firework est une application mobile, disponible sous Android et iOS, permettant de partager des vidéos d'une durée de 30 secondes. Si son principe est donc similaire à celui de TikTok, la start-up ciblerait un public un peu plus âgé que celui de son concurrent chinois, qui cible principalement les adolescents. Elle promet, de plus, une expérience vidéo plus immersive, à l'aide de sa technologie « Reveal ».Fondée par d'anciens collaborateurs de Snapchat et de LinkedIn, la start-up américaine ne suscite pas uniquement la convoitise de Google. Le géant chinois Weibo se serait également renseigné auprès des dirigeants de la société, mais les discussions ne seraient pas allées aussi loin qu'avec la filiale d'Alphabet.Pour cette dernière, ce potentiel rachat s'inscrirait dans un mouvement plus global visant à prendre position sur le marché des réseaux sociaux, après l'échec de Google+. Le groupe envisagerait ainsi d'autres rachats dans le secteur.Mais s'il souhaite concurrencer TikTok, le chemin est encore long. Lancée en 2018, Firework revendique aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs. Un indicateur intéressant, mais qui semble loin des plus de 500 millions d'utilisateurs recensés sur l'application chinoise.