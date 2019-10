Instagram repense sa caméra intégrée pour faciliter la création de stories

Jakob Owens / Unsplash.com

Instagram présente l'outil « Créer »

Repartagez des souvenirs grâce au nouvel onglet « Créer ». © Tech Crunch

Via : TechCrunch

L'objectif ? Faciliter la création deoriginales, en permettant notamment l'ajout de GIFs et le partage de vos souvenirs.Une fois votre application mise à jour (sur iOS et Android ), il vous suffit devers la gauche pour constater qu'une nouvelle option est disponible sur la caméra.Via ce menu « Créer », il est possible de partager du texte, des GIFs, un compte à rebours, des photos publiées sur votre compte il y a X temps ou des sondages.Des choses qu'il était auparavant possible de pousser en, mais qui demandaient à l'utilisateur de naviguer dans plusieurs menus pour arriver à ses fins. Ici, Instagram mise sur la simplification. De quoi motiver les quelque 500 millions d'instagrameurs qui les utilisent quotidiennement d'en faire encore un peu plus.