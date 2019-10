Instagram : le mode sombre enfin disponible sur iOS

© Instagram

Un mode sombre dépendant d'iOS

Via : MacRumors

D'ailleurs, le patch-note de l'application ne mentionne aucunement l'arrivée de cette robe noire, qui, de plus, n'est accessible qu'en permutant toute l'interface d'iOS en sombre.Contrairement à d'autres (Twitter par exemple), il n'est pas possible de forcer l'affichage du mode sombre d'Instagram. Pour ce faire, vous êtes dans l'obligation d'utiliser le mode Sombre intégral inauguré avec iOS 13.Sur le réseau social, aucun bouton, ni même mention d'un affichage noir ne se laisse observer. Un mode opératoire qui est finalement raccord avec la fonctionnalité similaire que teste Instagram sur Android.En somme : de quoi encourager les plus réticents à finalement passer à la dernière version d'iOS qui, après deux correctifs successifs semble être désormais beaucoup plus stable qu'à sa sortie.