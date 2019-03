TikTok atteint le milliard de téléchargements

1 milliard dans le monde et un carton en Inde

Une plateforme difficile à modérer

D'après de nouveaux chiffres communiqués par Sensor Tower vient de franchir la barre du milliard de téléchargements à travers le globe. Cette statistique affolante comprend les installations sur Android et iOS, mais aussi les téléchargements des versions Lite ainsi que des nombreuses variations selon les différentes régions. Notons aussi que ces données ne comptent pas les installations Android en Chine.C'est donc le jackpot pour l'application créée par la société ByteDance, basée à Pékin. Rien qu'en 2018, TikTok a été téléchargée. À titre de comparaison, Facebook a été installée 711 millions de fois l'année passée et Instagram « seulement » 444 millions de fois. Aussi, TikTok a accueilli 71,3 millions de nouveaux utilisateurs en janvier dernier (hors Chine), soit 161 % de plus par rapport à janvier 2018.C'estqui fait office de leader, puisque 25 % des téléchargements ont été effectués là-bas et 43 % des nouveaux téléchargements en janvier 2019 viennent de ce pays.Rappelons que TikTok permet à un utilisateur deet d'y ajouter toutes sortes de filtres. Les utilisateurs de l'application étant plutôt (très) jeunes, les autorités ont souvent dénoncé les dérives de Tiktok, qui semble attirer des prédateurs sexuels , sans compter les cas de harcèlements en ligne qui s'y multiplient.