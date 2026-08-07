Les Ray-Ban Meta n'avaient sans doute pas besoin d'en faire davantage pour attirer les regards. C'était compter sans Caviar. En plein été, la maison spécialisée dans les personnalisations de luxe s'attaque aux Wayfarer Gen 2 et les pare d'or 24 carats, d'émail noir et de motifs inspirés de la Grèce antique. Baptisée Odyssey, cette version promet moins de passer incognito sur la plage que d'être repéré au loin depuis un pédalo.

Homère n'avait sûrement pas prévu ça

Un arc doré court au-dessus des verres polarisés, tandis que les branches, les charnières et même le bouton de capture passent à leur tour par la case métal précieux. Les gravures évoquent Ithaque et le ciel étoilé qui aurait guidé Ulysse. Quant au boîtier de recharge, il s'habille de cuir de crocodile, histoire de ne surtout pas gâcher l'ensemble avec un accessoire trop sobre.