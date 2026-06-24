Meta a récemment lancé de nouvelles lunettes connectées, sans Ray-Ban, et nettement moins chères que les versions précédentes. Si les lunettes sont toutefois plus accessibles, les accessoires, eux, sont particulièrement onéreux.
Meta a discrètement mis en vente un socle de recharge autonome pour ses lunettes connectées, au prix de 65 euros. Un accessoire qui soulève une question pratique dès l'ouverture de la boîte : rien dedans ne permet de l'alimenter, ni câble, ni adaptateur secteur.
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Contrairement à l'étui de chargement portable livré avec les nouvelles lunettes de Meta, ce socle est conçu pour rester branché en permanence. Il s'adresse aux utilisateurs qui préfèrent poser leurs lunettes sur un support fixe, à la manière d'une montre connectée, plutôt que de les ranger dans un étui.
Niveau conception, le produit mise sur des matériaux solides. La coque est en acier inoxydable et profite d'un pad en silicone au-dessous pour éviter les instabilités et glissements. L'ensemble pèse 108 grammes pour un encombrement réduit, 28,3 mm de diamètre sur 49,8 mm de haut. Deux coloris sont disponibles : Natural Titanium et noir.
Un indicateur LED intégré informe sur l'état de la charge : blanc clignotant pour signaler que l'appareil est sous tension, orange pendant la charge, vert fixe lorsque la charge est complète. Meta annonce une charge à 50 % en 20 minutes, et une charge complète en un peu plus d'une heure. Jusque là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si 65€ peuvent paraître onéreux, le produit semble de bonne facture.
Une compatibilité partielle
C'est là que les ennuis commencent. En premier lieu, le socle fonctionne avec plusieurs modèles de lunettes Ray-Ban signées Meta, les Wayfarer, Skyler et Headliner, ainsi qu'avec certaines lunettes de la gamme Meta sans écran intégré. En revanche, il n'est pas compatible avec les Meta Ray-Ban Display ni avec les Oakley Meta Vanguard.
Ce produit est lancé dans le même temps où le fabricant a inauguré ses premières lunettes sans Ray-Ban, partenaire historique. L'entreprise propose désormais ses propres modèles maison, dont les Fury et Adventurer, affichés à 309€.
Le câble et l'adaptateur secteur ? En option
Meta n'édite pas de jeux vidéo AAA sur PlayStation 5 et Xbox, mais l'entreprise a bien compris le concept des DLC. Les 65€ couvrent uniquement le coût du socle. Si les adaptateurs secteurs sont restreints dans les appareils au sein de l'UE depuis quelques années, aucun câble n'est fourni pour ce prix-là.
Meta propose toutefois un câble USB-C d'un mètre, vendu séparément, à "seulement" 29,99€. Même Apple le vend moins cher. Pour l'adaptateur secteur 18 W ? C'est la modique somme de 49,99€ que vous devrez dépenser pour vous l'offrir. Au total, le pack complet revient à précisément 144,98 euros, rien que ça.
C'est plus du double du dock seul. Pour un prix nettement inférieur, vous pouvez trouver des offres intéressantes chez des revendeurs tiers. Vous n'aurez ni chargeur, ni câble signé Meta, mais ça fonctionnera tout aussi bien.