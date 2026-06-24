Un indicateur LED intégré informe sur l'état de la charge : blanc clignotant pour signaler que l'appareil est sous tension, orange pendant la charge, vert fixe lorsque la charge est complète. Meta annonce une charge à 50 % en 20 minutes, et une charge complète en un peu plus d'une heure. Jusque là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si 65€ peuvent paraître onéreux, le produit semble de bonne facture.