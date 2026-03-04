Alain Afflelou vient de commercialiser Magic Connect, sa collection maison de lunettes de vue connectées à branches interchangeables. Si, contrairement aux Ray-Ban Meta, elle ne filme pas, la paire est dotée d'autres fonctionnalités comme atouts.
Des Ray-Ban Meta aux modèles chinois de Xiaomi, le marché français des lunettes connectées est en forte croissance, et ces petits « wearables » semblent trouver le succès là où les casques de réalité mixte restent niche de chez niche. Voilà pourquoi l'opticien Alain Afflelou s'avance confiant en lançant, ce mercredi 4 mars 2026, sa collection de lunettes de vue à branches connectées interchangeables Magic Connect, à prix maximal de 249 euros. Le groupe français devient le premier réseau d'opticiens à franchir ce pas, avec un angle bien à lui.
Magic Connect, la lunette connectée qui mise sur la modularité
L'idée est simple, et c'est peut-être la force de la collection Magic Connect. Plutôt que d'accoler de la tech à une monture, Afflelou part dans l'autre sens avec des lunettes de vue qui embarquent des branches connectées, équipées de haut-parleurs haute définition et d'un micro MEMS à réduction de bruit.
Les commandes tactiles de la monture permettent à l'utilisateur de passer des appels et de profiter de playlists. Et si vous avez envie d'une journée sans bluetooth, qui équipe les branches, ces dernières se retirent et se remplacent par des classiques en quelques secondes.
Côté technique, Magic Connect embarque le Bluetooth 5.4, qui permet de rester connecté à deux appareils en même temps, par exemple son smartphone et son ordinateur, sans avoir à jongler avec les paramètres. Son autonomie atteint cinq heures d'écoute, et la recharge se fait par câble USB-C ou boîtier dédié. Le pack complet, qui comprend la monture, deux clips magnétiques, les branches connectées ainsi que le boîtier, est affiché à 249 euros.
Un marché des lunettes connectées en plein boom, et une concurrence costaud
Afflelou propose six montures au total (trois mixtes, trois hommes), déclinées en vingt-cinq coloris. Et comme dans tout l'univers Magic, les fameux clips aimantés permettent de transformer ses lunettes de vue en modèle solaire ou écran en un geste. Un niveau de personnalisation assez rare dans le segment des lunettes connectées.
Magic Connect débarque en tout cas sur un marché en ébullition. La France suit la tendance, portée par une distribution en pleine expansion dans le monde de l'optique, du e-commerce et des grandes surfaces spécialisées.
Sur ce terrain, même si les fonctionnalités ne sont pas les mêmes, on pense inévitablement aux Ray-Ban Meta Gen 2, qui s'imposent comme le produit de référence aujourd'hui avec une caméra 12 mégapixels, la compatibilité avec les verres correcteurs et un assistant vocal intégré. Mais le prix, en revanche, pique un peu, puisqu'il faut compter entre 300 et 500 euros selon le modèle. Xiaomi joue la carte de l'entrée de gamme avec ses Mijia Smart Audio Glasses à 179-199 euros, qui en tant que lunettes audio se rapprochent davantage des Magic Connect d'Afflelou.
Là où Ray-Ban ou Xiaomi vendent de la tech compatible avec les verres correcteurs, Afflelou propose avant tout une paire de lunettes de vue d'abord, connectée ensuite. « Nous avons voulu centrer les bénéfices de la connectivité sur ce qu'il y a de plus essentiel à son quotidien, à savoir téléphoner, travailler sur l'ordinateur ou encore écouter de la musique », résume Anthony Afflelou. Un premier pas pour l'entreprise française, qui sait que s'insérer sur ce marché ne sera pas chose aisée. Les lunettes Magic Connect sont bien disponibles à la vente, nous fait savoir l'opticien.