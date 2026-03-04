Là où Ray-Ban ou Xiaomi vendent de la tech compatible avec les verres correcteurs, Afflelou propose avant tout une paire de lunettes de vue d'abord, connectée ensuite. « Nous avons voulu centrer les bénéfices de la connectivité sur ce qu'il y a de plus essentiel à son quotidien, à savoir téléphoner, travailler sur l'ordinateur ou encore écouter de la musique », résume Anthony Afflelou. Un premier pas pour l'entreprise française, qui sait que s'insérer sur ce marché ne sera pas chose aisée. Les lunettes Magic Connect sont bien disponibles à la vente, nous fait savoir l'opticien.