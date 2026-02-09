L'objectif n'est pas de faire culpabiliser l'utilisateur. Gauthier Schweitzer, président de la Fondation Sahar, insiste sur ce point et explique que « TrackCarbon ne se positionne pas contre l'intelligence artificielle. Son ambition est d'apporter de la nuance, de comparer les usages et les modèles, et de contribuer à une meilleure compréhension de l'impact environnemental de l'IA, afin de favoriser une prise de conscience progressive et des usages plus éclairés et responsables. » Il est donc question d'éclairer et de faire prendre conscience, plutôt que de juger.