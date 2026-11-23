L'affaire politico-romantique de Jensen Huang est encore loin d'être réglée. On le voit avec ces nouvelles informations assez compromettantes qui viennent d'être dévoilées !
Aujourd'hui doit être un grand jour pour Jensen Huang. Le fondateur de NVIDIA, évincé de son poste après la révélation d'une liaison, est finalement réintégré, à peine onze jours après sa démission. Mais ce retour en grâce ne va pas nécessairement s'accompagner d'une ardoise totalement effacée. Car certains problèmes demeurent.
Alice Huang en contact constant avec un espion chinois pendant une partie de sa liaison avec Jensen Huang
Quand la liaison de Jensen Huang avec Alice Huang a été révélée, elle a d'abord fait scandale car celle-ci a été présentée comme une espionne chinoise. Une information qui avait ensuite été relativisée, voire quasi-niée, plusieurs jours plus tard. Mais si elle n'est pas une espionne à proprement parler, elle est loin d'être étrangère à ce monde.
En effet, une nouvelle information du New York Times, obtenue auprès de sources dans le renseignement américain, nous apprend qu'Alice Huang a été en contact avec un officiel du Ministère de la Sécurité de l'État (principal agence de renseignement chinoise). Ce contact a été constant entre le printemps 2025 jusqu'à l'automne 2026, soit en partie pendant l'époque de sa liaison avec Jensen Huang.
L'époux d'Alice Huang lui aussi en lien avec les renseignements chinois
La période durant laquelle a duré le contact correspond aussi au moment où la société d'Alice Huang, Megaspeed, acquérait de très larges volumes de puces avancées produites par NVIDIA. Certaines étaient intégrées à des data centers en Asie du sud-est pour offrir de la puissance de calcul à des géants chinois, comme Alibaba, quand d'autres - suspectent les renseignements américains - pourraient avoir tout simplement passé la frontière en contrebande en direction de la Chine.
Autre information, l'homme que l'on présente comme l'époux d'Alice Huang, Kang Wei, serait lui aussi en contact avec le Ministère de la Sécurité de l'État. et pour rappel, Washington mène actuellement une enquête approfondi pour connaître le rôle exacte d'Alice Huang et de Kang Wei dans un réseau d'entreprises d'Asie du Sud-Est permettant de contourner les restrictions américaines sur l'exportation des puces NVIDIA vers la Chine. De quoi maintenir une épée de Damoclès au dessus de la tête de Jensen Huang ?