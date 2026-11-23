Quand la liaison de Jensen Huang avec Alice Huang a été révélée, elle a d'abord fait scandale car celle-ci a été présentée comme une espionne chinoise. Une information qui avait ensuite été relativisée, voire quasi-niée, plusieurs jours plus tard. Mais si elle n'est pas une espionne à proprement parler, elle est loin d'être étrangère à ce monde.

En effet, une nouvelle information du New York Times, obtenue auprès de sources dans le renseignement américain, nous apprend qu'Alice Huang a été en contact avec un officiel du Ministère de la Sécurité de l'État (principal agence de renseignement chinoise). Ce contact a été constant entre le printemps 2025 jusqu'à l'automne 2026, soit en partie pendant l'époque de sa liaison avec Jensen Huang.