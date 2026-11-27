L'expérience récente, actuelle même de la 2G, incite à ne pas attendre la dernière minute pour agir. Orange l'a coupée presque partout le 20 octobre, SFR et Bouygues Telecom bouclent la leur d'ici au 15 décembre, et aucune situation critique n'a été signalée à ce stade. Hors Antilles-Guyane, seules les métropoles de Brest et de Nancy sont privées de 2G chez tous les opérateurs. À la fin du mois de juin, 1,7 million d'appareils ne fonctionnaient encore qu'en 2G en métropole. Chez les professionnels, pour les ascenseurs, les téléalarmes et les capteurs encore dépendants des anciens réseaux, il a fallu ou il faut migrer, et on parle parfois d'un chantier qui se compte en années. Pour les particuliers, il est conseillé de chercher la mention VoLTE dans les réglages de son appareil, puis, au moindre doute, demander à son opérateur si les appels d'urgence passent bien en VoLTE.