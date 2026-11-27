L'ARCEP a publié ce vendredi ses recommandations sur l'extinction de la 3G, prévue entre 2028 et 2029. Le régulateur s'inquiète des téléphones 4G privés de VoLTE et de ceux qui ne pourront plus passer d'appels d'urgence.
Alors que la 2G vit ses dernières semaines en métropole, l'ARCEP, le régulateur des télécoms, prépare déjà l'extinction de la 3G, et ses recommandations publiées ce vendredi donnent envie de fouiller dans les réglages de son smartphone. Car en effet, au moins deux millions de téléphones 4G pourraient ne plus passer le moindre appel, faute de VoLTE (voix sur 4G), une fois la 3G de leur opérateur coupée. Détail plus sournois encore, certains modèles qui téléphonent sans souci en 4G resteront muets le jour où il faudra composer le 112, au point que le régulateur n'écarte pas une révision du calendrier.
Votre smartphone 4G passe-t-il vraiment ses appels en VoLTE ?
Votre téléphone portable a beau afficher fièrement « 4G » en haut de l'écran, il ne téléphone pas forcément par ce réseau. Avec la 3G disparaîtra la vieille voix « à commutation de circuits », celle qui porte nos coups de fil depuis les débuts du GSM. Il ne restera que la VoLTE, qui transforme la voix en données sur le réseau 4G, et sa cadette VoNR sur 5G. Un mobile qui surfe en 4G mais repasse en 3G pour chaque appel deviendra, au mieux, une tablette de poche. Et comme la couverture VoLTE peut accuser quelques écarts face à la voix d'antan, l'ARCEP demande aux opérateurs de mobiliser l'ingénierie de leur réseau pour préserver le niveau global de couverture voix.
Le cas le plus retors touche pourtant des appareils a priori irréprochables. Certains smartphones téléphonent très bien en VoLTE au quotidien, mais sont configurés pour faire passer les appels d'urgence uniquement par la 2G ou la 3G. Leurs propriétaires risquent de découvrir le problème au pire moment, en composant le 15, le 17 ou le 112. La Suède et l'Australie, y ont déjà été confrontées. La situation est d'autant plus fâcheuse que la réglementation oblige les opérateurs à acheminer gratuitement les appels d'urgence, quel que soit le téléphone de l'appelant.
Comme les réglages VoLTE d'un même modèle varient d'un opérateur à l'autre, l'ARCEP demande à chacun de recenser ses propres téléphones à risque, de prévenir leurs utilisateurs de façon individuelle et de leur proposer une solution avant la coupure. Elle souhaite aussi que tous les abonnés disposent, à terme, d'un outil pour vérifier leur compatibilité avec les appels d'urgence en VoLTE. Ses caractéristiques restent à préciser, notamment pour éviter de solliciter les secours à tort. Les opérateurs devront enfin rendre compte régulièrement de l'évolution de ce parc. La même vigilance s'applique hors des frontières, où chacun doit savoir ce que son téléphone pourra faire en itinérance, à commencer par joindre le 112 partout dans l'Union européenne.
Les opérateurs et fabricants priés de préparer la fin de la 3G
Moins sûre, moins performante et plus gourmande en énergie que ses cadettes, la 3G n'a plus beaucoup d'avocats chez les opérateurs. Dans l'Hexagone, Orange doit couper sa 3G en 2028, SFR fin 2028 et Bouygues Telecom fin 2029. Free, qui n'exploite presque plus de 3G en propre, s'appuie sur l'itinérance d'Orange pour les abonnés dont le téléphone ne gère pas la VoLTE pour tous les appels. Éteindre un réseau ne nécessite aucune autorisation, mais l'ARCEP prévient que selon le résultat des actions engagées, les opérateurs pourraient carrément devoir réexaminer leurs dates, ou envisager de bloquer les appareils concernés.
Les fabricants sont eux aussi attendus au tournant. Des mises à jour logicielles pourraient, dans certains cas, sauver des téléphones partiellement compatibles 4G, et l'activation de la VoLTE devrait être simplifiée sur les réseaux de tous les opérateurs. Les vendeurs, en boutique comme en ligne, sont invités à afficher clairement cette compatibilité. Tout smartphone VoLTE vendu devrait d'ailleurs pouvoir joindre les urgences après la fin de la 3G, une exigence que l'ARCEP tire du droit européen. Quant aux appareils condamnés, le régulateur appelle à renforcer leur collecte et leur recyclage. Sur environ 1,55 million de mobiles collectés par les opérateurs en 2024, quelque 260 000 ont été orientés vers le recyclage.
L'expérience récente, actuelle même de la 2G, incite à ne pas attendre la dernière minute pour agir. Orange l'a coupée presque partout le 20 octobre, SFR et Bouygues Telecom bouclent la leur d'ici au 15 décembre, et aucune situation critique n'a été signalée à ce stade. Hors Antilles-Guyane, seules les métropoles de Brest et de Nancy sont privées de 2G chez tous les opérateurs. À la fin du mois de juin, 1,7 million d'appareils ne fonctionnaient encore qu'en 2G en métropole. Chez les professionnels, pour les ascenseurs, les téléalarmes et les capteurs encore dépendants des anciens réseaux, il a fallu ou il faut migrer, et on parle parfois d'un chantier qui se compte en années. Pour les particuliers, il est conseillé de chercher la mention VoLTE dans les réglages de son appareil, puis, au moindre doute, demander à son opérateur si les appels d'urgence passent bien en VoLTE.