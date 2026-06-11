En ce qui concerne les services voix, SMS et internet mobile grand public, 2,13 millions de cartes SIM étaient encore actives dans des terminaux 2G ou 3G/2G à la fin du mois de mars, ce qui équivaut à 2,6 % du parc total. Les appareils purement 2G ont reculé de 14 %, à 1,22 million d'unités. Et les terminaux 3G/2G, eux, ont décroché un peu moins vite, de 7,4 %, pour s'établir à 910 000 cartes actives.