Les téléphones ne sont pourtant pas les seuls concernés, loin de là. les alarmes anti-intrusion, thermostats pilotés à distance, boutons de téléassistance pour les personnes âgées, ascenseurs et certains dispositifs médicaux sont autant d'équipements du quotidien qui utilisent encore la 2G pour communiquer, souvent sans que leurs propriétaires le sachent. En tout, 2,8 millions de cartes SIM sont logées dans ce type d'objets connectés, soit encore 11 % du parc national. L'ARCEP recommande de contacter sans attendre son installateur ou fournisseur pour savoir si ces appareils sont compatibles 4G, et les remplacer si ce n'est pas le cas.