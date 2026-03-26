À noter que si Orange est le premier à se lancer dans cette opération, elle concernera tout de même autant Free, puisque l'entreprise de Xavier Niel n'a pas de réseau 2G propre et s'appuie sur celui d'Orange. Les autres concurrents du groupe, à savoir SFR et Bouygues Telecom, entameront leurs opérations un peu plus tard dans l'année.

Les deux commenceront à éteindre la 2G à partir du 15 novembre. SFR le fera en deux temps, avec les zones très denses où l'extinction aura lieu entre le 15 et le 30 novembre, suivie d'une phase de généralisation entre le 1er et le 15 décembre. Pour Bouygues Telecom, la première phase allant jusqu'à la fin du mois de novembre concernera des villes pilotes (comme Brest ou Nancy), avec une généralisation nationale entre le 1er et le 15 décembre.