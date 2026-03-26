2026, c'est la fin du réseau de télécommunication mobile 2G. Et c'est Orange qui va ouvrir le bal, avec un tout premier arrêt programmé pour la fin du mois de mars.
À la fin de l'année dernière, l'ARCEP nous faisait découvrir qu'il y a avait encore plus de 5 millions de cartes SIM utilisant en France les réseaux 2G et 3G. Un chiffre encore important alors que le réseau 2G va être remis définitivement au placard durant cette année 2026. Et ce n'est plus un objectif lointain, puisqu'il les premiers arrêts sont pour dans les prochains jours !
La fin de la 2G d'Orange commence à Biarritz
Orange va ouvrir le bal de l'arrêt définitif de la 2G. L'opérateur des télécommunications vient en effet de communiquer le programme de débranchement de ce réseau, qui va s'étaler sur l'ensemble de l'année 2026. Et la toute première opération aura lieu le 31 mars prochain, tout au fond du sud-ouest français, avec Biarritz, Bayonne et Anglet qui seront mis hors réseau. Derrière, le programme sera le suivant :
- 12 mai : fin de la 2G dans les départements des Landes (40) et des Pyrénées-Atlantiques (64) ;
- 9 juin : arrêt dans les départements de l'Ariège (09), de la Haute-Garonne (31), du Gers (32), du Lot (46), du Lot-Garonne (47), des Hautes-Pyrénées (65) et du Tarn-et-Garonne (82) ;
- Fin septembre à fin décembre : fin dans le reste de la France métropolitaine.
SFR et Bouygues Telecom débuteront à partir du 15 novembre 2026
À noter que si Orange est le premier à se lancer dans cette opération, elle concernera tout de même autant Free, puisque l'entreprise de Xavier Niel n'a pas de réseau 2G propre et s'appuie sur celui d'Orange. Les autres concurrents du groupe, à savoir SFR et Bouygues Telecom, entameront leurs opérations un peu plus tard dans l'année.
Les deux commenceront à éteindre la 2G à partir du 15 novembre. SFR le fera en deux temps, avec les zones très denses où l'extinction aura lieu entre le 15 et le 30 novembre, suivie d'une phase de généralisation entre le 1er et le 15 décembre. Pour Bouygues Telecom, la première phase allant jusqu'à la fin du mois de novembre concernera des villes pilotes (comme Brest ou Nancy), avec une généralisation nationale entre le 1er et le 15 décembre.