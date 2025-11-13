Entre les termes et technologies VoNR, VoLTE et VoWiFi, il peut être difficile de s'y retrouver. Free a publié un guide qui aide à décrypter ces technologies d'appels qui remplacent progressivement les anciens réseaux 2G et 3G.
Un peu acrobate, votre téléphone jongle constamment entre plusieurs technologies pour vous garantir la meilleure qualité d'appel possible. Sans que vous ne vous en rendiez compte la plupart du temps, il bascule du 5G au Wi-Fi, adapte ses codecs audio, maintient la connexion data pendant vos conversations. L'opérateur Free a décidé de faire un peu de pédagogie en publiant un dossier qui explique bien la différence entre VoNR, VoLTE et VoWiFi. On vous décrit à notre tour ces trois technologies.
La VoNR exploite la 5G+ pour améliorer la qualité et la fluidité des appels
Commençons par la VoNR (Voice over New Radio), qui est un peu l'aboutissement de la montée en puissance de la 5G en France. Contrairement à la 5G NSA (non-autonome) qui s'appuie encore sur l'infrastructure 4G, la VoNR exploite la 5G dite Standalone (une version autonome de la 5G) avec son cœur de réseau entièrement repensé. Concrètement, vos appels ne redescendent plus en 4G au moment de décrocher.
Free a été le premier opérateur à activer cette technologie sur le marché français, c'était en septembre 2024, devenant pionnier sur le marché français. Les bénéfices vont de l'établissement d'un appel de manière quasi instantané à la qualité audio optimale grâce aux nouveaux codecs, en passant par la conservation des débits 5G+ même en pleine conversation. Le ralentissement brutal quand vous téléphonez tout en consultant une carte ou en streaming n'est plus qu'un lointain souvenir.
L'opérateur de Xavier Niel rappelle, au passage, que tous les abonnés au Forfait Free 5G qui ont un mobile compatible profitent de la VoNR automatiquement. Il n'y a pas de manipulation dans les réglages, pas d'option payante à activer. SFR a été, fin octobre, le quatrième et dernier opérateur à rendre disponible la VoNR, grâce à la généralisation de la 5G+.
VoLTE, la technologie qui enterre définitivement la 3G
Lancée bien avant sa cadette, la VoLTE (Voice over LTE) a discrètement révolutionné les communications mobiles ces dernières années. Son principe consiste à faire transiter la voix directement sur les réseaux 4G et 5G non-autonomes via le protocole IP, exactement comme vos données. Exit donc les anciens réseaux commutés de la 2G et 3G, qui assuraient historiquement les appels vocaux.
Cette bascule technologique n'est pas anodine, puisqu'elle conditionne l'extinction progressive de la 3G que tous les opérateurs prévoient d'ici 2030. Free, qui maintient encore temporairement son réseau 3G grâce à son accord d'itinérance avec Orange jusqu'en 2028, mise tout sur la VoLTE pour assurer la transition. L'architecture IMS (IP Multimedia Subsystem) commune entre VoLTE et VoWiFi garantit une expérience homogène.
Free est cette fois le premier à avoir déployé la VoLTE à l'international. Plus de la moitié des destinations incluses dans le Forfait Free 5G supportent cette technologie en itinérance. Du coup, même à l'étranger, vos appels conservent leur qualité haute définition sans repasser par les vieux réseaux.
VoWiFi, la bouée de sauvetage des zones blanches
La VoWiFi (Voice over WiFi, aussi appelée WiFi Calling) complète intelligemment le dispositif. Son rôle est de prendre le relais quand le signal cellulaire fait défaut. Votre smartphone détecte automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles et bascule vos appels dessus de manière totalement transparente. L'authentification se fait via votre carte SIM, garantissant la sécurité.
Cette technologie, proposée par tous les opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) trouve tout son sens avec la montée en fréquence des réseaux mobiles. Les bandes 2,6 GHz de la 4G et surtout 3,5 GHz de la 5G pénètrent difficilement les bâtiments modernes aux façades isolées. La VoWiFi transforme n'importe quel hotspot WiFi en antenne-relais personnelle. Les parkings souterrains, les bureaux en béton armé et même les caves, qui sont tous ces environnements hostiles aux ondes radio, deviennent joignables.
Free est aujourd'hui le seul opérateur en France à autoriser la VoWiFi depuis l'étranger. Connecté au Wi-Fi de votre hôtel à New York ou Tokyo, vous pouvez appeler la France comme si vous étiez à Paris, avec facturation nationale. Une exclusivité qui transforme la VoWiFi en vraie alternative aux applications de VoIP tout en conservant votre numéro habituel.