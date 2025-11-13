Un peu acrobate, votre téléphone jongle constamment entre plusieurs technologies pour vous garantir la meilleure qualité d'appel possible. Sans que vous ne vous en rendiez compte la plupart du temps, il bascule du 5G au Wi-Fi, adapte ses codecs audio, maintient la connexion data pendant vos conversations. L'opérateur Free a décidé de faire un peu de pédagogie en publiant un dossier qui explique bien la différence entre VoNR, VoLTE et VoWiFi. On vous décrit à notre tour ces trois technologies.