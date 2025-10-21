La grande nouveauté des deux forfaits mobiles réside dans l'intégration de la 5G Stand Alone (dite « 5G+) ». On rappelle que cette 5G+ est une version autonome du réseau mobile, qui fonctionne indépendamment de la 4G. Concrètement, cela signifie des temps de réponse plus courts et une connexion qui tient mieux la charge lors d'événements sportifs ou de concerts, à condition bien entendu d'être sur une zone couverte par la 5G+. Même les appels téléphoniques peuvent désormais passer par cette infrastructure modernisée. Selon nos constations, seul Orange propose aujourd'hui directement de la 5G+ à ses clients, via son forfait Voyage 5+G (à 34,99 puis 44,99 euros par mois).