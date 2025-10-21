SFR vient d'enrichir ses deux forfaits mobiles haut de gamme, avec une data illimitée, plus de destinations et de Go inclus, et une 5G+ qui se généralise. En contrepartie, l'un des forfaits augmente d'un euro.
L'opérateur au carré rouge, SFR, ne se laisse pas perturber par la vente discutée de sa maison-mère Altice France. Ce dernier a officialisé, mardi 21 octobre, quelques petits changements sur ses forfaits mobiles, avec de la data, des destinations etc. Ce sont plus particulièrement ses deux offres haut de gamme qui sont concernées. Le forfait « Offre Spéciale Illimité 5G+ » devient par exemple le premier en France à proposer une 5G illimitée sans condition d'être abonné à une box, comme l'impose Free. Sauf que SFR conditionne l'offre à l'achat d'un téléphone. Bref, cela mérite bien quelques explications.
De 350 Go à l'illimité, SFR supprime les limites, mais pas sans condition
Le premier changement majeur touche l'ancien forfait 350 Go 5G, désormais rebaptisé « offre spéciale illimité 5G+ ». Facturé 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans, il abandonne toute restriction de données mobiles en France, avec des Go sans aucun plafond. Notons que les clients qui possèdent déjà une box SFR bénéficient d'une réduction de 8 euros, qui ramène le tarif à 31,99 euros.
Ce forfait fait partie de la gamme « forfaits mobile + téléphone » de SFR. Donc oui, il n'est pas nécessaire de s'abonner à une box SFR pour profiter de la data illimité, comme le précise l'opérateur en faisant référence au Forfait Free 5G proposé à ses abonnés Freebox (moyennent 15,99 euros max par mois, bien moins cher que SFR).
Le forfait « 250 Go 5G+ », lui, conserve son enveloppe de données mais voit son prix passer de 25,99 à 26,99 euros par mois. Cette hausse d'un euro compense les nouveautés intégrées, comme la technologie mobile de dernière génération (la 5G+) et l'extension internationale, nous en reparlons un peu plus bas. Les abonnés Box SFR profitent, eux, d'une ristourne de 5 euros, qui abaisse la facture à 21,99 euros mensuels., contre 20,99 euros jusqu'à maintenant.
Ces deux formules partagent désormais un socle commun généreux. Car outre les communications illimitées vers l'Europe et les DOM, elles incluent les appels et SMS vers les États-Unis, le Canada, la Chine, Israël et les lignes fixes de 100 pays. En Europe et dans les DOM, les deux forfaits offrent 100 Go de données utilisables en itinérance.
SFR double le nombre de destinations pour ses deux forfaits premium et ajoute la 5G+
La grande nouveauté des deux forfaits mobiles réside dans l'intégration de la 5G Stand Alone (dite « 5G+) ». On rappelle que cette 5G+ est une version autonome du réseau mobile, qui fonctionne indépendamment de la 4G. Concrètement, cela signifie des temps de réponse plus courts et une connexion qui tient mieux la charge lors d'événements sportifs ou de concerts, à condition bien entendu d'être sur une zone couverte par la 5G+. Même les appels téléphoniques peuvent désormais passer par cette infrastructure modernisée. Selon nos constations, seul Orange propose aujourd'hui directement de la 5G+ à ses clients, via son forfait Voyage 5+G (à 34,99 puis 44,99 euros par mois).
Le volet international s'étoffe aussi considérablement sur les deux offres. L'enveloppe de données à l'étranger grimpe de 30 à 35 Go, mais surtout, le nombre de destinations explose, puisqu'il passe de 34 à plus de 70 pays hors Europe. L'Argentine, le Kenya, Madagascar, le Sénégal ou encore le Costa Rica rejoignent les classiques comme les États-Unis, le Maghreb ou la Thaïlande dans cette liste étendue.
Après avoir lancé la 5G classique dès 2020, puis activé sa version Stand Alone fin 2023, SDFR revendique plus de 10 000 antennes déployées et une couverture touchant 85 % des Français. Des investissements qui visent à maintenir son positionnement face à une concurrence toujours plus agressive sur les forfaits premium.