En outre-mer, la transition suit son propre rythme. Digicel (opérateur local des DOM) a déjà fait le ménage. Sa 2G est éteinte depuis plusieurs mois en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Orange Caraïbe prend le relais avec des premières extinctions prévues dès le 21 avril dans certaines villes de Guadeloupe et de Guyane, puis le 19 mai en Martinique. À La Réunion, SRR (et non pas SFR) a calé son arrêt au 30 novembre 2026. Vous l'aurez compris, chaque territoire, chaque opérateur avance à son propre pas, et si vous êtes concerné, un coup de fil à votre opérateur reste le moyen le plus sûr de savoir où vous en êtes.