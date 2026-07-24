Un détail important pour celles et ceux qui possèdent de vieux smartphones ou objets connectés comme certaines alarmes. Quand un opérateur veut éteindre une technologie de réseau devenue trop ancienne, à l'image de la 2G ou de la 3G, dont l'arrêt est déjà amorcé chez plusieurs opérateurs, il ne pourra plus le faire du jour au lendemain. Il devra désormais prévenir cinq ans à l'avance, publier une étude évaluant les conséquences pour les usagers, et s'assurer que des solutions de remplacement (via la 4G ou la 5G) sont bien disponibles avant de couper le signal. Dans les deux dernières années précédant l'arrêt effectif, il devra aussi communiquer un calendrier précis, avec les dates prévues zone par zone. Concernant la 2G et la 3G, le travail a été plutôt bien fait, même s'il y a encore quelques trous dans la raquette.