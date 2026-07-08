Concrètement, chaque consortium devra porter deux casquettes complémentaires. D'un côté, le travail de coulisses (ce qu'on appelle le back office) consiste à préparer les arguments techniques, suivre le calendrier des réunions internationales et bâtir les dossiers qui seront défendus devant les instances de standardisation. De l'autre, le front office, la partie plus visible, avec l'envoi de délégués sur place, chargés de porter concrètement les positions françaises lors de ces grands rendez-vous entre industriels du monde entier. L'autre point clé pour Bpifrance, ce sont les entreprises les plus expérimentées, déjà rodées à ces négociations techniques, qui devront transmettre leur savoir-faire aux structures moins familières de cet exercice (PME, TPE, start-up et laboratoires de recherche). Enfin, côté administratif, les candidats devront prouver que leurs travaux sont bien menés en France, être en règle avec le fisc et les cotisations sociales, et respecter le principe européen du DNSH, qui écarte tout projet jugé nuisible pour l'environnement.