En effet, ces fonds ont été récoltés à travers l'intiative Tibi, qui sollicite l'épargne privé (celle des Français étant de 6 600 milliards d'euros) pour ces investissements. La majeure partie des partenaires sont ainsi des mutuelles ou des assurances gérant les assurances-vies et les plans épargne-retraite, mais aussi la CDC, des entreprises ou des fonds de pension. La première levée de cette initiative avait permis la constitution d'une enveloppe de 6,4 milliards, la seconde elle avait rapporté 9,5 milliards d'euros.

Près de la moitié de la somme levée le sera dans des activités de la deeptech, comme l'IA, la biotech ou le quantique. Et elle ne correspond pas à la fin des ambitions de financement de la France. Le gouvernement veut en effet aussi solliciter des partenaires européens, comme l'Allemagne, afin de mettre sur pieds des « fonds paneuropéens de taille mondiale, capables d’accompagner les entreprises technologiques tout au long de leur croissance », selon le ministère de l'Économie.