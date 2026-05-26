L'autre grand volet de la consultation porte sur les règles du jeu, côté français et européen. La DGE interroge la filière sur les lois et réglementations qui mériteraient d'évoluer pour donner plus de poids aux acteurs cloud nationaux, intéressant à l'heure où l'Union européenne pousse elle-même à réduire la dépendance aux géants américains. Le message a le mérite d'être clair. Il s'agit de faire du cloud français un vrai compétiteur sur le marché, et non plus un acteur de second rang qui subit les décisions des autres.