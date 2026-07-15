Car ce dossier n'est en réalité qu'un tiers de l'équation. Dans le détail, le rachat de SFR se décompose en trois opérations de concentration distinctes mais contractuellement liées, une pour chacun des trois repreneurs, qui touchent toutes les mêmes marchés télécoms français. Le règlement européen prévoit justement ce genre de passerelle dès qu'une concentration menace sérieusement la concurrence sur un marché nettement circonscrit à un seul État membre, une définition taillée sur mesure pour un dossier aussi franco-français que celui-ci. Orange et Bouygues Telecom ont d'ailleurs pris de l'avance en amorçant leurs échanges de pré-notification dès le 30 juin ; Iliad n'a plus qu'à leur emboîter le pas, sans que l'autorité française ne coupe pour autant les ponts avec l'Europe, puisque les deux instances continueront de coopérer tout au long de l'instruction.