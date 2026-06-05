Le 15 mai est arrivé, et toujours pas de signature. Ce ne fut pas un échec pour autant, puisque les quatre acteurs ont prolongé l'exclusivité jusqu'à ce vendredi 5 juin, en qualifiant leurs échanges de « constructifs ». Depuis le début, il y a aussi les syndicats dans un coin, eux qui regardent l'opération avec méfiance. La CFE-CGC Télécoms a dénoncé une enveloppe d'un milliard d'euros qui servirait à des suppressions de postes, tandis que l'avenir de marques comme RED by SFR reste à éclaircir.