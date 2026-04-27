Le jeudi soir, à 19h20, les quatre parties signent enfin, dans la sobriété la plus totale. L'accord est conclu à 20,35 milliards d'euros, mais il reste soumis aux autorités de concurrence françaises et européennes qui devront valider l'opération. Et la question des suppressions de postes, déjà dénoncée par les syndicats, sera centrale dans les mois à venir. Ce rapprochement et cette consolidation permettra, à terme et Le Point a tout à fait raison de le souligner, de réinvestir dans les infrastructures réseau, le cloud et l'intelligence artificielle en France. À quel prix définitif ? Le temps livrera ses réponses.