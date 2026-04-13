En octobre, le consortium avait proposé 17 milliards d'euros pour l'essentiel des actifs de SFR, Bouygues Telecom portant à lui seul 43 % de la facture, soit une valorisation totale de SFR estimée à 21 milliards. Pas assez pour Patrick Drahi, qui a fixé implicitement son prix minimum à 23,6 milliards. Le tarif a bien été réfléchi, puisqu'au-delà de ce montant, les banques créancières de SFR n'auraient plus leur mot à dire sur la transaction. Le trio prépare donc une nouvelle offre, plus élevée et portant sur un périmètre d'actifs plus large.