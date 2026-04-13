Pour attirer de nouveaux clients, RED by SFR, la marque à bas prix de l'opérateur au carré rouge, lance dès 2017 une campagne marketing d'envergure sur tous les fronts, aussi bien sur le web qu'à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans la presse. Cette dernière est bâtie autour d'un argument solide : des forfaits mobiles à prix stables. Les slogans « sans prix qui double au bout d'un an », « pendant un an et après aussi », et même, noir sur blanc, « à vie » font mouche.