En 2021, Free réclamait à Bouygues et Orange près de 1,5 milliards d'euros de dommages et intérêts pour les smartphones moins chers disponibles via les forfaits avec engagement. En 2023, le groupe obtenait une première victoire avec le jugement du tribunal de commerce de Paris, qui condamnait Bouygues Telecom à verser 308 millions d'euros à Free Mobile à ce titre (décision qui a fait l'objet d'un appel).

Mais loin d'être calmé, Free a semble-t-il été enhardi au fil du temps. En effet, selon une information du média L'Informé, l'opérateur demande désormais des dommages et intérêts à Bouygues Telecom et Orange dont le total irait de 1,6 à 2,43 milliards de dollars.