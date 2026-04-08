L'opérateur Free n'apprécie toujours pas les smartphones subventionnés proposés par Orange et Bouygues. Et il demande toujours plus de dommages et intérêts.
Les opérateurs français ont depuis de nombreuses années l'habitude de proposer à la vente des smartphones à des prix fortement réduits, à condition de signer un contrat de 24 mois avec eux. Une pratique que Free a toujours contesté depuis son arrivée sur le marché en 2012, considérant qu'il s'agissait d'un crédit à la consommation déguisé, et qui, par ailleurs, faussait la concurrence en bloquant un client avec un opérateur durant deux ans. Depuis, le groupe de Xavier Niel mène un combat, qu'il intensifie encore cette semaine.
Free demande dorénavant jusqu'à 2,4 milliards d'euros à cause des smartphones à prix réduit proposés par Orange et Bouygues
En 2021, Free réclamait à Bouygues et Orange près de 1,5 milliards d'euros de dommages et intérêts pour les smartphones moins chers disponibles via les forfaits avec engagement. En 2023, le groupe obtenait une première victoire avec le jugement du tribunal de commerce de Paris, qui condamnait Bouygues Telecom à verser 308 millions d'euros à Free Mobile à ce titre (décision qui a fait l'objet d'un appel).
Mais loin d'être calmé, Free a semble-t-il été enhardi au fil du temps. En effet, selon une information du média L'Informé, l'opérateur demande désormais des dommages et intérêts à Bouygues Telecom et Orange dont le total irait de 1,6 à 2,43 milliards de dollars.
La bataille pourrait encore durer longtemps
Dans le détail, Free Mobile demande jusqu'à 1 milliard de dollars à Orange, et une somme comprise entre 805 millions et 1,44 milliard d'euros à Bouygues Telecom. Raisons de cette hausse : un raffinament des calculs de la part de Free Mobile, et surtout le fait que, depuis les premières plaintes, ce genre d'offre continu d'être proposée.
Cette montée très aggressive des montants demandés par Free semblent montrer que, non seulement le combat n'est pas fini, mais que les procédures judiciaires risquent de durer encore assez longtemps. Reste à savoir si les juges in fine suivront l'opérateur de Xavier Niel dans cette escalade des dommages et intérêts.