Le contrôle d'Apple était tentaculaire, puisqu'il allait de la fixation des prix aux quotas de commandes imposés, en passant par l'exploitation gratuite des marques et les brevets français, que Cupertino pouvait réutiliser sans rémunération. Il faut avoir à l'esprit le contexte de 2013, où 90% des iPhone se vendaient en passant par les opérateurs, qui ne pouvaient aucunement risquer de perdre le produit star.